Câmera registrou tiros e fuga após execução de irmãos no Danúbio Azul

Câmera de segurança de uma residência localizada na Rua Cidade Jardim, localizada no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, registrou o momento em que o atirador que matou Matheus da Silva Pereira, de 25 anos, e Paulo Henrique Ramires Pereira, de 31, entra no imóvel onde estavam as vítimas e efetua diversos disparos de arma de fogo, na noite dessa segunda-feira (12).

De acordo com as imagens, é possível ver o momento em que dois homens caminham pela rua e entram no local onde existe um conjunto de kitnets. Em uma das casas, as vítimas tentam se abrigar no banheiro, mas acabam mortas a tiros. Ao todo, é possível ouvir o barulho de 13 disparos.

Em seguida, o criminoso e um comparsa, que aguardava do lado de fora, fogem. A Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas os irmãos morreram ainda no local. Eles foram encontrados de mãos dadas.

As vítimas possuíam diversas passagens policiais. Vizinhos relataram que o local funcionava como “boca de fumo” e que o crime possivelmente aconteceu por acerto de drogas.

O caso está sendo investigado pela DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios).

