Calor e baixa umidade prevalecem e frente fria deve atingir o sul de MS

A semana começa com mudanças climáticas no Mato Grosso do Sul. Nesta segunda (29) e terça-feira (30), é esperada a chegada de uma frente fria ao extremo sul do Estado, trazendo temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva. No entanto, na maior parte de Mato Grosso do Sul, o tempo permanecerá sob a influência do calor intenso e baixa umidade do ar.

De acordo com a Metsul Meteorologia, a frente fria que avança pela região sul do país terá impacto nas áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, por exemplo, registrou uma mínima de 16ºC na manhã de hoje. Na terça-feira, a instabilidade deve persistir na região, mas a previsão para quarta-feira é de sol e calor.

O sistema frontal que se desloca pelo sul e pelo centro do Brasil não é considerado intenso pela meteorologia. Enquanto isso, em Campo Grande, o céu está aberto e a temperatura nesta manhã é de 22ºC. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê uma máxima de 33ºC para a capital nesta segunda-feira, com variação entre 17ºC e 31ºC na terça-feira. As temperaturas devem aumentar ainda mais ao longo da semana, atingindo máximas de 33ºC na quarta-feira, 35ºC na quinta e 34ºC na sexta-feira.

A umidade relativa do ar continuará em níveis baixos, podendo variar entre 20% e 30%, bem abaixo do índice ideal de 60% recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Para amenizar os efeitos do tempo seco, a recomendação é de manter a hidratação, evitar esforços físicos durante as horas mais secas e evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Para a região sul do estado, as máximas previstas para esta segunda-feira são de 22ºC em Sete Quedas, 24ºC em Amambai e 25ºC em Ponta Porã. Em Dourados, a máxima chega a 30ºC. Já na região pantaneira, os termômetros devem marcar 26ºC em Porto Murtinho, 32ºC em Corumbá, 34ºC em Aquidauana e 36ºC em Coxim.

Outras máximas esperadas para o início da semana incluem 31ºC em Bonito, 32ºC em Maracaju e Nova Andradina, 33ºC em Costa Rica, Nova Alvorada do Sul e São Gabriel do Oeste, 35ºC em Paranaíba, e 36ºC em Três Lagoas e Água Clara.

Com informações da Metsul Meteorologia e Inmet

