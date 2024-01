Calor deixou bairros da Capital e cidades do interior sem energia

Onda de calor deixou pelo menos onze bairros de Campo Grande sem energia elétrica nesta terça-feira (26). Devido às altas temperaturas, uma nova demanda de consumo de energia elétrica no Estado foi registrada nessa segunda- -feira (25), por volta das 22h.

O recorde havia ocorrido recentemente, na última quinta- -feira (21), quando o uso foi de 1.248 MW (Megawatts). Na segunda-feira (25), a potência alcançou 1.395 MW, aumento 11% maior, se comparado com o do dia 21. Essa diferença é o suficiente para abastecer uma Dourados e meia, a segunda maior cidade do Estado.

Segundo explica Ana Paula Paes, meteorologista e consultora da Energisa, “nos últimos dias, a região da Energisa Mato Grosso do Sul vem passando por uma intensa onda de calor, com registros de temperaturas de até 42°C. Essa onda de calor foi provocada pela atuação de um bloqueio atmosférico, que impediu o avanço de frentes frias pela região. Além disso, a influência do fenômeno El Niño tende a fazer com que as ondas de calor sejam mais intensas e frequentes”.

Um dos cuidados, nesse período, é com os equipamentos de distribuição de energia. “A empresa tem feito um mapeamento em tempo integral de toda a rede elétrica dentro de um plano chamado ‘Ondas de Calor’, que estuda e monitora os efeitos do clima, em especial do fenômeno El Niño. Isso porque impacta na rede que opera com alto consumo. Nós já investimos milhões de reais na troca de transformadores e estamos substituindo mais equipamentos, ao verificar demandas de consumo devido ao calor elevado. Contamos com o apoio dos nossos clientes, sejam eles comerciais, residenciais ou industriais, que devem declarar corretamente a carga utilizada para evitar sobrecarga e possíveis interrupções de energia. Quando tiver uma ocorrência, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento”, explica Rodolfo Acialdi Pinheiro, gerente de Planejamento de Orçamento da Energisa.

Devido às altas temperaturas, a população também deve ficar atenta às variações de temperatura que podem

contribuir para subir o valor da conta de energia, já que o uso dos aparelhos de ar-condicionado, ventilador e geladeira aumenta.

Os bairros atingindos pela falta de abastecimento de energia foram Pioneiros, Rita Vieira, Monte Castelo, Vilas Boas, Universitário, Los Angeles, Parati, Centenário, Santo Amaro, Jardim TV Morena e Carandá Bosque. Além de alguns bairros da cidades de Dourados e Corumbá.

