”Busão da Vacina” facilita a vida de quem mora na região sul de Campo Grande

Na região sul de Campo Grande, o “Busão da Vacina” foi instalado para receber nesta segunda-feira (28) e terça-feira (1), pessoas com o ciclo vacinal contra a COVID-19 ainda incompleto no Parque Ayrton Senna, na rua Jornalista Valdir Lago, 512, no bairro Jardim Aero Rancho.

Segundo a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), o ônibus da saúde começa a receber a população a partir de 8h e tem horário estimado de duração até às 16h. Porém, o local a vacinação contra a COVID-19 será exclusivo para pessoas com 12 anos ou mais.

Antigo polo de vacinação

O drive-thru de vacinação contra a COVID-19 foi desmontado em novembro de 2021. Prestes a completar nove meses de criação, o local voltou a ser um ginásio com a retirada de uma das principais estruturas que imunizou a população contra a COVID-19 na Capital.