No vôlei, Brasil vira contra a Argentina em jogo épico

O Brasil segue com 100% de aproveitamento no vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Jogando nesta segunda-feira (26) na Ariake Arena, a equipe do técnico Renan Dal Zotto venceu de virada por 3 sets a 2 (19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16 a 14) a Argentina em confronto pelo grupo B.

O grande destaque do time argentino na partida foi Bruno Lima, que anotou 26 pontos. O Brasil teve em Leal seu melhor pontuador, com 18 bolas no chão.

Multicampeão dentro de fora do Brasil com o Cruzeiro, o técnico Marcelo Mendez mostrou no confronto todo seu conhecimento sobre o elenco brasileiro, mas acabou sendo surpreendido mesmo depois de a Argentina vencer os dois primeiros sets.

Mesmo com a diferença histórica de conquistas, o jogo começou com domínio argentino, que conseguiu forçar no saque e abriu vantagem no placar, forçando o pedido de tempo de Renan Dal Zotto para ‘organizar a casa’.

O cenário mudou para os brasileiros justamente quando o bloqueio do Brasil passou a achar o ataque argentino, principalmente com Lucarelli. Após estar perdendo por seis pontos, o time do Brasil jogou a pressão para o outro lado da quadra e virou o placar, fechando o set por 25 a 21.

No tie-break, o jogo viveu o seu momento mais parelho. No lado do Brasil, os destaques ficaram por conta de Allan e Leal. O set decisivo ficou disputado até os 18 primeiros pontos, quando os dois países pontuaram 9 vezes. Em seguida, os brasileiros abriram vantagem de dois pontos e a mantiveram até o final, fechando o jogo por 16 a 14.

(Com informações ESPN)

