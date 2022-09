Braga Netto defende valores e destaca investimentos

O General Braga Netto (PL), candidato à vice-presidência da república afirmou durante a visita ao Jornal O ESTADO, na tarde desta quarta-feira (21), que ser vice é aceitar uma missão em favor do país e destacou os valores que precisam ser preservados e valorizados. Além disso, destacou os principais compromissos já firmados para 2023 que beneficiarão Mato Grosso do Sul.

Braga Netto chegou em Campo Grande ontem (20), e desde então tem participado de inúmeras reuniões com empresários, representantes do agronegócio, visitando a imprensa local e ouvindo o povo no centro da cidade, pedindo votos pessoalmente.

Ele esteve no mercadão e comeu pastel junto da deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), onde esbanjou simpatia. Campo Grande é sua velha conhecida, afinal ele morou em 2010 na Capital Morena quando serviu no CMO (Comando Militar do Oeste) e contou que um dos passeios que mais gosta é ir comer sobá e doces na Feira Central.

Questionado sobre ter nomes para assumir Ministérios de Mato Grosso do Sul, ele afirmou que há sim possíveis nomes que preencheriam o requisito de contribuir com o Governo, mas sem dizer o nome do Estado. Netto também afirmou que está bem impressionado com uma figura do agronegócio que mostrou competência e inteligência, mas não quis revelar de qual região do país.

Sobre investimento já firmados para 2023, para o crescimento do Agronegócio, ele detalhou e anunciou com exclusividade compromissos já firmados. “Até julho de 2023 já está previsto o plano Safra com um investimento de R$348 bilhões de reais para o plano Safra e R$246 bilhões de reais, em programas como Inova Agro com tecnologia ao Agro que gera riqueza, Conservação do solo e preservação do solo e redução do desmatamento, construção de armazéns prevendo R$97 bilhões ao Pronaf, e investimentos na ordem de R$43.75 bilhões ao Pronanf. No caso do Mato Grosso as ferrovias também estão R$350 milhões para investimentos de pontes para a escoação Paraná e MS. Será permitido cortar 130 km para escoação da produção do MS até Paranaguá e está acordado a duplicação do trecho da BR 376 do trecho Paranavaí, Nova Londrina e com o apoio da Binacional de Itaipu. Está acordado também as ferrovias Ferroeste que vai ligar Maracaju e Dourados, Ferro Grão que fará a escoação da safra e diminuirá quilometragem. Já existe o Plano Nacional de Fertilizantes que vai até 2050, uma empresa planeja para 10 anos e os Governos planejavam de 04 em 04 anos e agora pensamos planos de Estado e que dê continuidade.” detalhou os investimentos.

Sobre suas viagens aos Estados, ele explicou que, como bom estrategista e gestor tem a missão de ouvir as demandas. “Venho separado do presidente para ouvir as demandas, procuro conversar com formadores de opinião e contar as boas novas do Governo. E muito também o que a imprensa não conta.”

VACINAS:

Ele afirmou que o Governo achou a melhor saída não comprar o primeiro lote oferecido. E após este período, com as principais Instituições do país, criou condições para investir na compra das vacinas e de forma legal comprar com segurança os primeiros lotes em julho de 2020.

“Quando chegou as vacinas em janeiro já estávamos vacinando. Hoje o Brasil produz e exporta a vacina. Não tinha vacina nas primeiras ofertas no final de 2019, era um número muito inferior a quantidade oferecida para compra do que seria necessário. A Phizer queria que o presidente fizesse uma lei isentando-a em caso de erro ou problemas. E o presidente sempre defendeu a liberdade de escolha das vacinas. “, afirmou o Braga Netto.

Sua última agenda no Estado será um jantar com empresários no qual apresentará o plano de Governo.

