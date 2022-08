Bolsonaro avança com 35,5% em nova pesquisa pelo país

A Brasilmarket entrevistou no período de 30 de julho a 2 de agosto, as cinco regiões do país para saber do eleitor sua preferência para eleger como presidente da república nas eleições de 2022. Bolsonaro (PL) dispara na frente de Lula (PT), segundo colocado.

A pesquisa foi realizada por telefone, ouviu mais 2000 entrevistas em 428 cidades das cinco regiões: Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e centro-oeste, com margem de erro estimada de 2,2% pontos percentuais.

Ela foi feita baseada nos nomes apresentados como pré-candidatos da época feita, e estavam: Jair Messias Bolsonaro (União Brasil), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Luciano Bivar (União Brasil), Simone Tebet (MDB).

E depois de ouvirem mais duas mil pessoas, a pesquisa espontânea trouxe: Jair Messias Bolsonaro (União Brasil) 35%, Lula (PT) 27%1, Ciro Gomes (PDT) 4%, Simone Tebet (MDB)1,00%, Pablo Marçal 0,6%, Luciano Bivar (União Brasil) 0,2% e 24% ainda não decidiram o seu voto, não sabem.

Na época o candidato do União Brasil pesquisado foi Luciano Bivar, mas o partido definiu a candidatura de Soraya Thronicke que não apareceu na pesquisa.