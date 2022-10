Bolsonaristas do MS prometem reeleger o presidente

Os candidatos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), no Estado são unânimes em afirmar que reelegerão o presidente agora no segundo turno e juntos farão uma força tarefa.

O candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, Capitão Contar (PRTB), superou todas as pesquisas divulgadas e foi para o segundo turno eleito com 26,71% dos votos contra 25,16% dos votos de Eduardo Riedel (PSDB), e ao comemorar no TRE já avisou que mais importante que sua eleição, será a missão de eleger o Bolsonaro no MS que teve 52,70% dos votos contra o Lula com 39,04%.

Contar enfatizou: “Objetivo número 1 é reeleger o presidente Bolsonaro. A reeleição do Bolsonaro é muito mais importante que a minha. Aqui no MS deixa que o povo resolve.” defendeu o Contar.

O deputado estadual, Coronel David (PL), também já anunciou que abraçará a reeleição de Bolsonaro para irem além dos votos já conquistados. “Obrigado a você que me escolheu hoje e que vai permitir que a gente continue a fazer o que precisa ser feito pelo MS. Vamos continuar a luta também para eleger o nosso presidente Bolsonaro, pois essa será uma disputa apertada, mas tenho certeza que o Brasil vai escolher a pessoa certa para administrar o nosso país”, destacou Coronel David.

A surpresa desta eleição foi a votação explosiva do candidato, Marcos Pollon que teve mais de 100 mil votos e já declarou que fará parte desta concentração de Bolsonaristas para eleger o presidente. “Estou muito feliz e com a consciência que eu só tive um voto, todos os outros pertencem ao presidente Jair Bolsonaro. O povo Sul Mato-grossense acredita no MS. Eu creio que o presidente vai crescer e até o último segundo ajudaremos o presidente no crescimento do país. ” declarou Marcos Pollon eleito com 103,01 mil votos.” destacou Pollon.