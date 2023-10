Black Friday Fronteira impacta a economia de Campo Grande, avalia CDL

Entretanto, a participação de Ponta Porã neste ano já é vista com bons olhos

Neste final de semana, a fronteira Brasil/ Paraguai realizará a 10ª Black Friday Fronteira. O evento começa nesta sexta-feira (27) e vai até domingo (29). Apesar dos atrativos descontos, a movimentação é vista como uma ameaça para a economia de Campo Grande, conforme avaliou o presidente da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, Adelaido Vila. Considerando que a “Black Fronteira” acontece 29 dias antes da data no Brasil (24/11).

“É péssimo para Campo Grande, uma vez que nós estamos muito próximos da Black Friday aqui no Brasil, em Campo Grande e principalmente com o Natal chegando. Então hoje a preocupação é que o consumidor acabe gastando mais do que ele pode na fronteira, comprometendo as festas de final de ano e isso é muito ruim para esse consumidor e para economia local”, reforça.

No entanto, nesta edição, a cidade sul-mato-grossense e vizinha da fronteira, Ponta Porã, estará participando também, com promoções da data. Para a presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago, a participação da cidade tem destaque positivo para a economia local.

“Ponta Porã não participava, inicialmente, desse movimento que acontece na fronteira, do Black Friday. Normalmente, era feito pelas lojas paraguaias e Ponta Porã ficava de fora. E na divisa via seus clientes, seus consumidores atravessar para fazer as suas compras no Paraguai. Então, acho que esse ano nós temos esse fomento e a participação efetiva do varejo brasileiro também, principalmente do varejo de Ponta Porã. Entrar nessa concorrência da Black Friday, nesse dia, para não perder a sua clientela, o consumidor brasileiro”, disse a presidente.

Ponto de vista econômico

Para o economista Márcio Coutinho, existem espaços de lucros para ambos os lados, tanto no Brasil ,em Ponta Porã, quanto para o Paraguai, em Pedro Juan Caballero. O especialista recorda que Campo Grande ainda se prepara para a Black Friday, no próximo mês.

“É lógico que Ponta Porã e Paraguai tendem a ser atrativos nessa Black Friday, em função de eventuais preços mais baratos, de produtos específicos. Mas acredito que tanto Ponta Porã, Pedro Juan, e Campo Grande acabam se beneficiando desse movimento da Black Friday. É lógico que as pessoas que estão com destino a outras cidades acabam movimentando o comércio, hotel, restaurante local. Mas não vejo como algo que vai prejudicar, vejo que existe espaço para todo mundo”, analisa.

“O comércio local de Campo Grande também vai preparar algumas ofertas e promoções visando esse evento, que acontece anualmente. E repito, não é exclusividade de apenas um local, pois acontece no Brasil inteiro”, salienta o profissional.

10ª Black Friday Fronteira

Uma ótima oportunidade para garantir o presente de final de ano é a Black Friday Fronteira, em que as cidades de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã estarão unidas, ofertando produtos com até 50% de desconto. Em entrevista para o jornal O Estado, a gerente de marketing do Shopping China, Larissa Insfrán, comentou que produtos de tecnologia são o carro-chefe da edição.

“No Shopping China, o nosso forte, nessas datas, sempre são os produtos como: TVs, celulares, aparelhos de som, computadores, tablets, perfumes, maquiagem e bebidas. Preparamos ofertas únicas em todos os setores, os clientes podem encontrar descontos de mais de 50%”, pontuou.

A gerente informou ainda que o shopping espera receber mais de 50 mil pessoas, nos dias da promoção. “Um dia antes da data, já é observado um movimento. A meta é superar a Black Friday do ano passado, com expectativa de movimentar mais de 30 milhões de dólares”, contabilizou.

Parcerias

A Fecomércio MS apoia o evento, organizado pela Camara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã-MS, Prefeitura de Ponta Porã, Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, com apoio, ainda, do Comtur – PP.

“Acreditamos que todo e qualquer evento que fomente o comércio de bens, serviços e turismo sempre será bem- -vindo para o Sistema e para nossa sociedade”, diz o vice- -presidente da Fecomércio MS, Adilson Amorim Puertes.

O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero, Khalil Mansour, ressalta que a Black Friday Fronteira oportuniza ganhos para todos, tanto para quem compra com descontos quanto para o comerciante, que oxigena o caixa. “Faz um movimento econômico bastante grande na nossa região de fronteira, em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero”.

A Black Friday Fronteira terá 300 lojas dos lados brasileiro e paraguaio participando, oferecendo descontos de até 50%.

