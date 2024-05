Batalhão de Choque prende suspeitos de matar meninos por engano em Campo Grande

Dois jovens foram presos na manhã deste domingo (5), suspeitos do atentado que matou dois adolescentes de 13 anos por engano na noite de sexta-feira (3), na Rua Flor de Maio, no Jardim das Hortênsias, em Campo Grande.

O trabalho realizado por equipes do Batalhão do Choque e Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), chegou até em um dos capturados, identificado pelo apelido de “Jacaré”, foi localizado em casa, na mesma rua onde ocorreu o crime.

Ele negou envolvimento nos homicídios, mas acabou preso em flagrante por guardar em casa uma arma de fogo. Ao receber voz de prisão, o rapaz contou ainda que conhecia os responsáveis pelos homicídios, indicando os nomes dos suspeitos.

O outro rapaz foi preso com revólver calibre 357 numa casa de massagem na Vila Jacy, na Rua São Marcos. Ele disse que a arma não foi usada no crime e pertencia a um interno do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima.

