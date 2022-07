Durante roubo, assaltante é alvejado a tiros enquanto conduzia viatura policial

Uma troca de tiros entre criminosos e a Polícia Militar chamou atenção de quem passava pela BR-163, na noite de ontem (11), em Jaraguari. De acordo com informações preliminares, os bandidos estavam tentando abastecer o veículo por conta própria em um posto de combustível, quando foram flagrados pelos policiais. Um deles, que foi alvejado com seis tiros, tentou fugir do confronto conduzindo uma das viaturas.

De acordo com informações preliminares, um grupo de seis pessoas chegou a um posto de combustível na BR-163, empurrando um Chevrolet Cruze de cor prata, na tentativa de abastecer o carro, por volta das 2h. A situação em flagrante levantou suspeitas de funcionários do posto que não quiseram atender o grupo e se esconderam dentro do escritório.

Ao chegar no posto, os bandidos começaram a depredar o estabelecimento, danificando as bombas de combustíveis, invadindo o posto para furtar celulares de clientes e R$ 22 que estavam em caixa.

Ainda em ação, os bandidos depredaram veículos, um deles uma Saveiro que pertence ao posto de combustível. Vendo que a situação estava se agravando, um dos funcionários chamou a polícia e com a chegada deles ao estabelecimento, os bandidos iniciaram a fuga.

Durante o confronto entre PM e bandidos, um dos suspeitos entrou dentro de uma das viaturas, quando iniciou uma troca de tiros. O bandido ligou a viatura no momento do tiroteio, mas acabou batendo a viatura no portão de uma fábrica de fertilizantes próximo ao posto, causando danos no local. Ele foi alvejado por seis disparos no momento em que fugia do posto de combustível. Ele morreu no local.

Após o flagrante e a captura de um dos bandidos, equipes do Batalhão de Choque realizaram fiscalizações pelos bairros do município, mas sem sucesso na busca de outros cinco suspeitos que conseguiram fugir.

