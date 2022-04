Bandeira de escassez chega ao fim, mas reajuste de 18% na conta de energia entra em vigor em MS

Apesar do fim da bandeira de escassez hídrica em todo Brasil, a conta de luz do sul-mato-grossense ficará mais cara a partir de hoje (16), porque entra em vigor o RTA (Reajuste Tarifário Anual) de 18% anunciado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O percentual de reajuste foi aprovado durante a 12ª reunião pública ordinária da diretoria da Aneel, realizada na última terça-feira (12). O valor é válido para 74 municípios de MS que são atendidos pela Energisa, e refere-se ao reajuste de 18,81% aplicado aos consumidores de alta tensão e de 17,93% para os baixa tensão, que neste caso, inclui residenciais, conforme o balanço apresentado durante o pedido de reajuste, aprovado por unanimidade pelos diretores.

Bandeira de escassez hídrica

O fim da bandeira de escassez hídrica também entrou em vigor hoje, a medida estava válida desde setembro do ano passado, e gerava um acréscimo de R$ 14,20 na conta de energia elétrica a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A tarifa extra foi instituída devido à crise hidrológica que impactou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país em 2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, foi a pior seca em 91 anos.