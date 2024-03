Autor de feminicídio contra vítima que estava grávida é preso

Foi preso de forma preventiva na manhã deste domingo (3), Fernando Chucarro Dias, de 35, autor do feminicídio de Gisely Duarte Galeano, de 35 anos. A vítima foi espancada, passou dez dias internada e sofreu aborto espontâneo devido as agressões.

A prisão de Fernando foi realizada por uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Bela Vista, município a 324 quilômetros de Campo Grande. Ele deve responder pelos crimes de feminicídio qualificado e majorado pela gravidez e aborto provocado por terceiro.

O crime

Uma mulher, identificada como Gisely Duarte Galeano, de 35 anos, sofreu um aborto espontâneo e morreu no Hospital da Cassems de Dourados na última quarta-feira (28), após ser agredida pelo marido. O crime aconteceu em Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Gisely já havia sido agredida pelo autor no dia 3 de fevereiro. Na época, ela tentou registrar boletim de ocorrência contra ele, e acionar a polícia militar, mas o agressor a impediu. Entretanto, a vítima o ameaçou e ele foi embora para o município de Bela Vista.

Dois dias depois, Gisely conseguiu fazer o boletim, mas não solicitou a medida protetiva. Ela já suspeitava de uma possível gravidez.

No dia 18 de fevereiro, o homem voltou a manter contato com a mulher, e ela foi ao seu encontro em Bela Vista. Lá, Gisely sofreu uma série de agressões e decidiu retornar para Ponta Porã, mesmo lesionada. Ela foi para casa e não comunicou a ninguém.

Os familiares foram até a casa dela no dia seguinte, mas ela os recebeu no portão, sem deixá-los entrar na residência. A irmã ficou preocupada, tentou contato, porém ela não atendeu as ligações e nem respondeu às mensagens.

A irmã voltou novamente, no dia seguinte, e conseguiu entrar, encontrando a vítima deitada no sofá, sentindo fortes dores abdominais, e precisou ser levada para o hospital, onde foi constatado o aborto em decorrência das lesões sofridas e um derrame encefálico. Devido à gravidade do caso, ela foi transferida para a cidade de Dourados para internação.

Sete dias depois a irmã da vítima foi até a polícia registrar boletim de ocorrência, e no dia 28 de fevereiro foi constatada a morte de Gisely.