Ausência de mídia marca início da propaganda eleitoral

Programas de 3 candidaturas não foram exibidos no horário eleitoral por problemas técnicos e geram crítica

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

No primeiro dia de horário eleitoral, os candidatos mostraram suas primeiras peças de propaganda gratuita para o rádio e a TV, porém alguns programas não foram ao ar no horário das 12h. As peças do candidato a governo Marquinhos Trad, do candidato ao Senado juiz Odilon, ambos do PSD, e da candidata ao Senado Tereza Cristina (PP) não foram exibidas e o tempo ficou vago com mensagem da Justiça Eleitoral na televisão.

Minutos depois, a equipe de Marquinhos Trad acusou a cabeça de rede, TVE, de ter boicotado o programa do candidato por ser um veículo ligado ao governo do Estado, de Reinaldo Azambuja, e que tem como candidato Eduardo Riedel. Em contrapartida, a TVE justificou que o erro foi devido a uma falha técnica com a mídia enviada na hora da exibição.

Após a divulgação das 12h, a falha do primeiro dia de propaganda na televisão deu o que falar ontem (26), e o candidato Marquinhos Trad emitiu nota oficial acusando a TVE. “As propagandas de TV do candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Marquinhos Trad, e do candidato ao Senado, Juiz Odilon, ambos do PSD, não foram ao ar nesta sexta-feira (26), primeiro dia da propaganda política obrigatória.

O programa foi enviado pela Coligação Muda MS, mas estranhamente, não foi ao ar.” A equipe de Marquinhos diz ainda que estava com o compro- vante do envio de mídia, e que “sem saber o que ocorreu, responsáveis pela Coligação foram até a TVE, estatal do Governo do Estado, responsável pela distribuição dos programas nesta semana”. “Na ocasião, o responsável, disse não saber o que ocorreu.”

O que diz a TVE? Em sua defesa a TVE informou que houve falha técnica e que as providências foram tomadas. A nota diz que Marquinhos enviou a mídia em formato diferente, apesar de ser liberado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não havendo “boicote” como a campanha de Marquinhos cita.

Em nota oficial, a direção da Rede Educativa explica que “em razão de problemas técnicos com os players – aplicativos onde são carregados os vídeos utilizados para baixar os programas eleitorais e as inserções partidárias – as produções audiovisuais de algumas coligações que seriam exibidas na manhã desta sexta (26) não foram ao ar correta- mente”.

Para reparar os danos da ausência dos vídeos na grade do programa eleitoral gratuito, a TV Educativa já entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral e aguarda as demandas encaminhadas pela Justiça Eleitoral. “Em nome de sua atuação profissional em benefício da democratização da comunicação, a TV Educativa buscará a qualquer custo a reparação dos possíveis danos produzidos em função de problemas de ordem técnica ocorridos.”

Senado Nas primeiras propagandas eleitorais exibidas ontem, os candidatos se preocuparam em se apresentar ao eleitor, contar sua história de vida, motivações para concorrer e também deram felicitações a Campo Grande, que comemorou 123 anos, ontem, dia 26 de agosto.

O primeiro vídeo foi do candidato ao Senado Luiz Henrique Mandetta (União), que é ex-ministro da Saúde, e se apresentou como médico que não abandona o paciente, e se referiu à pandemia causada pela COVID-19 em 2020. Mandetta homenageou as pessoas que morreram pela doença. Pelo PT, outro concorrente ao Senado, Professor Tiago Botelho, afirmou que é o candidato de Lula, e que o país precisa se reerguer e andar para a frente combatendo retrocessos graves em políticas sociais.

Os programas dos outros candidatos ao Senado não foram ao ar. Deputados estaduais Candidatos a deputados estaduais de partidos como PSOL, Podemos, MDB, Patriota, Avante, PTB e PT tiveram a primeira apresentação ao público. O PSD também divulgou candidatos como Silvio Pitu, Otávio Trad, Elza Fernandes e Pedro Pedros- sian Neto.

Governadores Na etapa de apresentação dos candidatos a governo do Estado, o único que não tem tempo de TV é Magno Souza, do PCO. O primeiro a aparecer foi Adonis Marcos (PSOL), e ele disse que a campanha é humilde e falou o seu número (50) em poucos segundos.

Rose Modesto (União) quis mostrar um pouco de sua história de vida, e de família humilde. Ela disse que é filha de pedreiro e faxineira, e que sabe como é a vida dura de uma pessoa comum, que trabalha o dia todo, estuda à noite, pega ônibus e ao chegar em casa vai lavar a única roupa que possui para sair novamente na manhã seguinte. Rose contou que morou numa casa com 12 pessoas e que conhece de perto as dificuldades do cidadão. Ela convidou os espectadores a “levantar a mão” para ter um Estado mais justo e que cuida dos cidadãos. E também reafirmou que deseja se a primeira mulher a governar o Estado. Rose felicitou Campo Grande pelos 123 anos.

Eduardo Riedel (PSDB) começou com tom descontraído e se apresentando ao cidadão. Ele disse que não é “político de carteirinha” ou “político famoso”. “Muito prazer, eu sou Eduardo Riedel. Estou rodando o Estado para me apresentar as pessoas. E apesar de as pessoas conhecerem meu resultado de trabalho, elas não me conhecem ainda.”

Riedel mostrou o momento em que se apresentou a uma eleitora, e ela pediu o contato do cantor Gustavo Lima. O tom do programa foi muito alegre e Riedel também parabenizou a Capital. O candidato do PSDB também se mostrou junto com Bolsoanro e que está ligado à reeleição do presidente.

André Puccinelli (MDB) contou sobre a vontade de ser médico para ajudar as pessoas, e disse que a motivação para tentar novo mandato de governo é pela vocação de “cuidar das pessoas”. “Ajudar milhares de pessoas ao mesmo tempo, essa é minha motivação para mais uma vez disputar o governo do Estado.”

Giselle Marques (PT) homenageou Campo Grande pelo aniversário de 123 anos e contou que a cidade acolheu sua família, onde teve residência na Rua dos Barbosas. “Esse amor que me faz trazer o vermelho da terra Morena vermelha no meu coração, junto com Lula quero trazer um novo futuro para Mato Grosso do Sul, onde a comida no prato seja uma realidade.”

Capitão Contar (PRB) em poucos segundos se apresentou e felicitou Campo Grande pelo aniversário. Ele falou o número 28 e convidou as pessoas a conhecê-lo melhor nas redes sociais.