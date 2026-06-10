Atvos anuncia investimento de mais de R$ 1 bilhão em fábrica de etanol de milho em MS

Nova unidade em Nova Alvorada do Sul ampliará em 50% a produção do complexo e deve gerar 2 mil empregos durante as obras

Com investimento superior a R$ 1 bilhão, o Grupo Atvos vai implantar uma planta de produção de etanol a partir do milho na unidade Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul. A Licença de Instalação foi entregue pelo governador Eduardo Riedel durante cerimônia realizada na Governadoria.

Segundo a empresa, a nova fábrica terá capacidade para processar 642 mil toneladas de milho por ano, produzindo 273 mil metros cúbicos de etanol, além de 183 mil toneladas de DDG (Dried Distillers Grains, coproduto de alto valor proteico utilizado na nutrição animal) e 13 mil toneladas de óleo de milho.

De acordo com o vice-presidente de Operações da Atvos, Wilson Lucena, o empreendimento ampliará em 50% a produção de etanol do complexo já existente, que atualmente opera com cana-de-açúcar. A integração entre as operações de cana e milho permitirá a produção durante todo o ano, aumentando a eficiência operacional da unidade.

Lucena destacou ainda que Mato Grosso do Sul é o estado mais relevante para a companhia em termos de produção. Segundo ele, o investimento contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região.

A expectativa é que o projeto gere 2 mil empregos durante a fase de obras. Após o início das operações, previsto para ocorrer após dois anos de construção, cerca de 100 vagas permanentes serão abertas, com prioridade para trabalhadores da região.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel afirmou que o investimento reforça a confiança do setor privado no Estado. Ele destacou que o complexo industrial da Atvos em Nova Alvorada do Sul também deve iniciar, até o fim deste ano, a produção de biometano.

Segundo Riedel, a unidade será a primeira do país a produzir etanol de cana-de-açúcar e de milho utilizando a mesma estrutura fabril. O governador ressaltou ainda que investimentos em bioenergia representam geração de emprego e renda, além de impulsionarem o desenvolvimento regional.

Também participaram da solenidade representantes da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul).

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