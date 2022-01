Atenção: UFMS divulga resultado de processo seletivo para pós-graduação

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta sexta-feira (28), o resultado com a lista de selecionados para iniciar nos programas de Pós-Graduação Strito Sensu.

Ao todo, são mais de mil participantes em 39 cursos de mestrado e 18 de doutorado na Capital, bem como nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas e do Pantanal, em Corumbá.

Para conferir os nomes, os candidatos devem acessar a página da Propp. Aqueles, cujas inscrições foram deferidas iniciam as etapas de seleção seguintes na próxima semana.

“Contabilizamos 3.228 registros de inscrição e deste total tivemos 1.335 candidatos com suas inscrições deferidas, inscrições que atenderam todas as instruções previstas no edital de seleção. Estes, começarão as etapas de seleção na segunda-feira, 31, conforme cronograma de cada curso”, disse o diretor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Gelson dos Santos.

No total, são 1.284 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2022, 920 para os cursos de mestrado e 364 de doutorado. Para o diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, o processo unificado tem caráter inovador, que se destina a candidatos brasileiros e estrangeiros, com vagas para ampla concorrência, ações afirmativas e o