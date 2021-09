Asilo São João Bosco realiza 1ª Feijoada dos Avós

Asilo São João Bosco realiza 1ª Feijoada dos Avós com o objetivo de arrecadar, para as idosas e idosos, recursos financeiros para diversas demandas. O evento acontece neste sábado (25), das 11h às 14h, na Rua José Nogueira Vieira, 1900 – Tiradentes, na modalidade drive-thru.

Esta é uma das ações para arrecadar verba durante a Semana do Idoso (25 de setembro a 01 de outubro) e valorizar a terceira idade. O período é celebrado e regulamentado pela ONU (Organização das Nações Unidas) desde 14 de dezembro de 1990 e adotada no Brasil por meio da Lei 11.433.

Além do drive-thru, a ideia do evento é manter idosas e idosos conectados com a sociedade

Venda antecipada pelo whatsapp ou portaria da instituição:

Whatsapp: 9 8402 7626 e no endereço: Rua José Nogueira Vieira, 1900 – Bairro Tiradentes

Asilo

O Asilo São João Bosco sobrevive de doações e de apoios que ajudam a instituição a se manter e proporcionar aos idosos e idosas qualidade de vida e bem-estar.

Contatos para auxílio: (67) 3345-0500 ou (67) 9.8427-6640.

Lembrando que eles estão imunizados, mas o uso da biossegurança não está dispensado.

Prefeitura faz força-tarefa para aplicar terceira dose em idosos asilados e acamados

COVID-19 cerca de 2 mil idosos que vivem em ILPIS (Instituições de Longa Permanência) e acamados. O público-alvo, de 60 anos ou mais, receberá a terceira dose de imunizante. A Prefeitura de Campo Grande mobilizou uma força-tarefa, iniciada nesta quinta-feira (2), para vacinar contra acerca de 2 mil idosos que vivem em ILPIS (Instituições de Longa Permanência) e acamados. O público-alvo, de 60 anos ou mais, receberá a terceira dose de imunizante.

De acordo com a Prefeitura, os atendimentos devem ocorrer de forma programada, conforme o cronograma montado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública). Hoje, primeiro dia da força-tarefa de imunização, as equipes foram até a pousada Vó Lola, no bairro Chácara Cachoeira. Estavam no local 13 idosos que foram vacinados.

