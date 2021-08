Artista de MS reina no Vans Musicians Top 10 Brasil. Direto de Mato Grosso do Sul para o Mundo, SoulRa, nome artístico de Raíssa Sousa Carvalho, foi uma das escolhidas no concurso que tem Criolo como um dos artistas envolvidos. É a única de Dourados, do Estado e da região Centro-Oeste.

“Fui selecionada entre os dez e agora será feita outra audição para escolher quem vai para a Cidade do México. Estou muito chocada, mas muito feliz. Fiz minha inscrição confiante, mas nesta pandemia tivemos muitos momentos de incerteza. Então, eu não esperava. , Estou muito feliz, me acho apta, mas não esperava porque são muitas pessoas boas do país inteiro. Me sinto representando Dourados, Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste, o hip-hop que é a cultura que faço parte. É de onde vim, foi meu primeiro palco e onde minha arte agora aflora”.

Imediatamente após a notícia da seleção, ela comemorou no seu perfil no instagram @soulra_inha e reinou nas redes com a conquista inicial. “Eu estou muito feliz, mas muito corrida, estou indo viajar para Porto Alegre. Esse bagulho é fod# e importante”, vibrou. Em seguida destacou. “Estou feliz que nós estamos lá, que eram mais de cinco mil pessoas inscritas concorrendo. Tenho certeza que está todo mundo em um corre insano fazendo um trampo maravilhoso, todo dia. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto representando Mato Grosso do Sul, me sinto representando as mulheres daqui, o rap daqui,a cultura de rua, o underground, enfim, escritores, poetisas e o hip Hop . A gente tem que acreditar”, avaliou.

sentimento

Para SoulRa é uma felicidade muito grande conquistar tantas coisas legais em tão pouco tempo de caminhada profissional. “É um misto de confiança com desconfiança”, diz aos risos e explica. “Porque ainda tem mais uma fase e sei que meus concorrentes são todos muito profissionais. Mas, vou com garra e um sentimento enorme de realização já. Para mim já foi ímpar”.

A rainha do rap e hip-hop de MS, considera as portas abertas que virão com a seleção no Vans Musicians. “Acredito que independente de irmos ou não para o México, essa seleção já me abrirá caminhos importantes”. Ela enviou suas duas músicas que estão bombando no Youtube. São elas: À Flor da Pele e SoulRa.

sonzera

“Eles postaram a À flor da Pele que foi minha primeira composição. Foi minha primeira gravação em estúdio e meu primeiro lançamento nas plataformas músicas. Além disso, foi meu primeiro trabalho com o nome SoulRa”, explica a artista.

Em seguida ela fala da composição. “ A letra de À Flor da Pele é uma letra política e atenta às realidades. Ela também é um acalanto, uma demonstração de apoio, união, para que a gente possa enfrentar os momentos difíceis do cotidiano. Especialmente na atual conjuntura política que retrocedeu séculos em vários debates e direitos sociais. Essa música foi a primeira para exprimir minha identidade. Eu sou uma artista urbana. E artistas urbanos tratam das realidades ainda quando falam de amor”, revela. (ASSISTA E OUÇA NO FIM DA MATÉRIA).

Já a música que veio depois é uma “selfie”. “Meu segundo trabalho é SoulRa, uma música de amor, de amor próprio, autoconhecimento, liberdade… baseada em fatos reais”, diz ao risos. (ASSISTA E OUÇA NO FIM DA MATÉRIA.)

Vans Musicians Wanted

Vans Musicians Wanted é oportunidade de novos talentos compartilharem suas vozes com o mundo. “Nosso principal objetivo é de criar momentos inesquecíveis e premiar o vencedor global com um show ao vivo ao lado de YUNGBLUD”, explica a plataforma.

Daqui mais de um mês, 22 de setembro, acontecem as apresentações online dos Top 15 finalistas globais. Já em janeiro de 2022, é direto da Cidade do México com a vencedora em um espetáculo único.

MAS SE QUER MAIS NOTÍCIAS, CLIQUE AQUI!