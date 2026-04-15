Ar-condicionado pega fogo em sala da UFMS e assusta alunos

Um princípio de incêndio foi registrado na tarde desta quarta-feira (15) em uma sala da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Até o momento não há registro de feridos e o fogo já foi contido.

Alunos foram surpreendidos quando um aparelho de ar-condicionado da sala 402, no bloco 6, apresentou falha e pegou fogo. Segundo informações preliminares, o problema teria sido causado por uma pane na parte elétrica do equipamento.

O incidente ficou restrito à sala e não houve registro de feridos. Ainda não há informações sobre danos maiores na estrutura.

A situação foi controlada e o caso deve ser apurado para identificar as causas exatas do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o controle das chamas.

Em nota, a UFMS esquece que: “Foi registrado um incidente na tarde de hoje no Complexo Multiuso 2. O incidente foi prontamente controlado pela equipe da Prefeitura da UFMS e o Corpo de Bombeiros foi acionado conforme o Plano de Contingência da UFMS, garantindo a segurança de todos”.

*Matéria editada às 17:57 para atualização de informações