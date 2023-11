Aproximação do Natal é marcada pela instalação de iluminação na Capital

Neste ano, 12 mil metros de fios de LED serão utilizados para a decoração, segundo a Sisep

“Instalação da iluminação nas vias da cidade marca a chegada do Natal em Campo Grande”, comentou a prefeita, Adriane Lopes, nas suas redes sociais, para anunciar o início das instalações das luzes natalinas em alguns trechos da Capital. Ainda, acrescentou que o Natal está próximo, e essa iniciativa marca o final de ano. Conforme a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), ao todo, serão utilizados 12 mil metros de fios de iluminação LED para decoração, na Capital. Campo-grandenses revelam gostar dessas decorações e acham que é um investimento que vale a pena.

A previsão é finalizar as instalações até o dia primeiro de dezembro e, no mesmo dia, elas começarem a funcionar, pelo menos na rua 14 de Julho e na avenida Afonso Pena, que está com 80% concluída. Os pontos que receberão a iluminação, além dos trechos já mencionados, são a rotatória da avenida Filinto Muller, próximo ao Lago do Amor, além de várias vias, como Duque de Caxias, avenida Mato Grosso, e nos bairros, em pontos específicos. O distrito de Anhanduí também receberá decoração de Natal.

Para quem está acompanhando o trabalho das equipes pelas vias da cidade, a ação se faz necessária. “Acho necessário a instalação das luzes, a cidade fica bonita, mais brilhante, mais chique. Tenho quatro sobrinhos, eles gostam de ir na Cidade do Natal, acho que todo mundo gosta, até nós, adultos. Fico encantada com a decoração, é uma época do ano que é para celebrar e, quando chega esse momento, quando as luzes são acessas, sabemos que o final do ano está próximo, dá aquela sensação de paz”, comentou a estudante Anne Gabrielle Souza, 20.

O estudante Marcos Murilo, 18 anos, reforçou que a medida serve para chamar a atenção dos turistas que já devem visitar a Capital para conhecer o Bioparque, principalmente no final do ano por conta do período de festividades. Ele também cita que a avenida Afonso Pena também costuma a ter uma movimentação grande nessa época do ano e é onde ocorre a programação das famílias campo-grandenses, com a Cidade do Natal.

“Devido ao Bioparque, Campo Grande é considerada uma cidade turística. A prefeitura colocando as luzes, acredito que passa uma imagem legal para os visitantes. Além disso, é o nosso dinheiro sendo investido em algo agradável. Então, assim como as pessoas ficam felizes em visitar o shopping, por conta da decoração, do Papai Noel, acrescentar essas luzes na cidade fica atrativo. Quanto mais iluminação mais bonito fica”, considerou Marcos.

Família do Senhor e Senhora Rena apresentarão o bebê Rena

Começa, no dia seis de dezembro, a programação de Natal em Campo Grande. Com o tema “Natal de CG é tamanho família”, o primeiro dia de festa ocorrerá na 14 de Julho e no dia sete, na Vila Morena, prometendo noites memoráveis de diversão para toda a família.

O destaque deste ano fica por conta da presença ilustre da família do Senhor e Senhora Rena, que apresentarão com orgulho o mais novo membro, o bebê Rena, à população. Uma oportunidade única para os moradores se aproximarem dos personagens que simbolizam a época mais especial do ano.

A programação incluirá a tradicional Parada Natalina, repleta de brincadeiras e apresentações musicais, que percorrerá o centro da cidade, na rua 14 de Julho, nos altos da avenida Afonso Pena, no Espaço de Cultura Vila Morena e diversos bairros, que serão palco para um desfile encantador, proporcionando momentos mágicos para os espectadores. O primeiro dia de festa será na na 14 de Julho e no dia 7, na Vila Morena, prometendo noites memoráveis de diversão para toda a família.

Por – Inez Nazira e Thays Schneider.

