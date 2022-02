Após pular do carro fugindo dos policiais, dupla é presa com R$ 2,4 milhões de maconha na Capital

Dois homens de 25 e 28 anos foram presos após transportarem uma tonelada e meia de maconha, no valor de R$ 2,4 milhões, na quinta-feira (24), no Bairro Novo Século, em Campo Grande.

A equipe do Batalhão de Choque estava fazendo um policiamento ostensivo pelo bairro, quando se depararam com um veículo Fiat/Doblô com dois homens em atitude suspeita, que ficaram nervosos ao verem os policiais.

Segundo o Choque, sinalizaram para os suspeitos saírem do carro, quando eles empreenderam fuga, e o suspeito que estava no banco do passageiro, 25 anos, pulou do carro em movimento e se escondeu em um terreno baldio.

Após horas de buscas, os suspeitos foram encontrados em uma vegetação nos terrenos baldios. Os policiais vistoriaram o carro e encontraram 1.588 quilos de maconha e duas caixas de munições intactas, questionaram os suspeitos, que alegaram não saber do paradeiro.

Entretanto, horas antes da abordagem, os policiais tinham recebido uma denúncia anônima sobre o caso, identificando o local que os suspeitos tinham pegado as drogas. A residência estava destrancada e abandonada com inúmeras caixas de maconha, embalados com o mesmo material apreendido no carro.

Os policiais levaram os suspeitos para a residência, no momento em que entraram, o de 28 anos sinalizou o de 25 que tinha esquecido o boné na maçaneta da porta. O choque percebeu a sinalização e começaram a questionar novamente.

O suspeito de 28 anos, confessou que foi contratado para dirigir o carro Fiat/Doblô até um Posto de Combustível, e receberia R$ 1.000, mas não revelou o endereço e a identidade do contratante.

Já o suspeito de 25 anos, negou o envolvimento com o caso e disse que estava apenas como carona, entretanto, no momento em que foi sinalizado sobre o boné, fingiu não ser com ele e reprimiu o comparsa.

Os suspeitos, o carro e a droga foram encaminhados para a DEPAC – Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).