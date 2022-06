Após casa pegar fogo, mãe pede ajuda para reconstruir o que perdeu durante as chamas

Depois de perder tudo em um incêndio na sua casa, no mês de abril deste ano, Pâmela Arantes, pede ajuda para reconstruir sua casa e as coisas que perdeu. Mãe de um menino de 6 anos, ela atualmente está sendo amparada por familiares e precisa reconstruir seu lar. “Eu fui lá na hora do incêndio e meu filho chorava e pedia pra pegar os brinquedinhos dele. Eu perdi tudo e busco forças em Deus”, lembra.

A reportagem do portal O Estado Online entrou em contato com a moradora e ela conta que atualmente está dormindo na mãe após a casa ter sido atingida pelas chamas. Pamela lembra que no dia do ocorrido o marido tinha ido viajar. Ela foi ao culto na igreja e a mãe pediu para que ficassem e dormissem no local pois, a criança estava com febre.

“Falei para minha mãe que iria embora mas ela pediu para ficar e quando foi de madrugada os vizinhos avisaram do fogo. Os bombeiros apagaram o incêndio mas, perdi tudo”, conta. Ela ainda explica que um dos suspeitos do crime foi preso na época. Mas, agora o pedido é para reconstruir a moradia e sua vida, buscando oferecer um lugar melhor para sua família.

Doações – Cimento, telhas, materiais de construção em geral são itens que no momento a família está precisando. Mas, por razão das chamas apenas a parede poderia ser recuperada “O pedreiro disse que vai tentar recuperar a parede, que está mole, mas vai precisar fazer uma cinta na parte de cima e mais duas colunas. Estou precisando de material de construção mesmo, tábuas para fazer a cacharia. Tá difícil mas, nada para Deus é impossível”, conta.

Ela ainda explica que algumas doações como telha por exemplo, já foram realizadas. Porém eles precisam ainda de muitos itens para poderem reconstruir o lar. “Estamos realmente precisando muito das doações, precisamos mudar para uma casa nossa”, diz.

Quem desejar ajudar poderá entrar em contato pelos telefones: (67) 9 9188-4555 (Pâmela) e (67) 9 9246-9315 (mãe da Pâmela).

