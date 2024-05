Após 20 anos de espera, Complexo de Saúde do Aero Rancho terá reforma de R$ 4,4 milhões

[Texto: Kamila Alcântara e Inez Nazira, Jornal O Estado de MS]

Obra vai contemplar as três áreas de atendimento: CRS, USF e CAPS, com prazo de até 360 dias

Responsável pelo atendimento de aproximadamente 100 mil pessoas, o Complexo de Saúde do Aero Rancho vai passar por reformas, avaliada em R$ 4,4 milhões e prazo de 360 dias. O contrato da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) com a empresa MS Construção e Gerenciamento de Obras foi oficializado nesta sexta-feira (17), em publicação no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

A reforma veio após 20 anos de espera da população que busca atendimento na Unidade de USF (Saúde da Família), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e o CRS (Centro Regional de Saúde) 24h, localizado na Avenida Raquel de Queiroz. Para não prejudicar o atendimento, a obra será executada por etapas, não comprometendo o atendimento.

Para a moradora Cecília Maria da Silva, de 78 anos, testemunhou a inauguração do Complexo de Saúde e considera importante a reforma.”Conseguiram dar uma melhorada de um tempo para cá, mas com certeza uma reforma geral é necessária, principalmente na questão da acessibilidade. Muitas pessoas passam por aqui, então a reforma será bem-vinda”, celebra.

Já o vendedor ambulante João Paulo Terena destaca que a reforma precisa acontecer nas alas de espera e que venha acompanhado com o reforço no atendimento médico. “Acho que ainda faltam profissionais para atender a demanda. Há quatro anos moro aqui e sempre que precisei de atendimento tive, mas já ouvi muitas pessoas relatarem problemas com a estrutura”, compartilhou.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que fez a solicitação da obra, o projeto prevê melhorias abrangentes em toda a estrutura física, incluindo pintura interna e externa, adequações nas redes elétrica e hidráulica e acessibilidade, revisão do telhado, calhas e rufos, além da ampliação de consultórios e a substituição de mobiliários e equipamentos danificados.

Melhorias em outras Unidades de Saúde – Em 2023, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida recebeu investimento de aproximadamente R$ 2,1 milhões. Além disso, a expectativa é de realizar adequações nas outras cinco UPAs (Coronel Antonino, Universitário, Leblon , Santa Mônica e Moreninhas).

Há previsão ainda de reforma e revitalização de ao menos outras 20 unidades de Saúde, incluindo os outros três CRSs – Tiradentes, Coophavilla e Nova Bahia.