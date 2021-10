Aira sofre bullying por causa do estrabismo e precisa de cirurgia para correção

Aos 12 anos, Aira poderia ser um fenômeno nas redes digitais, se sua autoestima não estivesse abalada com o bullying sofrido devido ao estrabismo. Além de engraçada, ela escreve as próprias piadas e faz sua comédia, porém desde que começou a ouvir piadas de péssimo gosto sobre seu “problema visual”, as coisas perderam a graça. Há três anos era para ter feito a cirurgia de correção, porém não tinha condições financeiras de pagar a cirurgia. Por isso, hoje a mãe resolveu criar uma vakinha social (clique aqui) para acabar com esse sofrimento. Ela também disponibilizou o pix e QR Code no fim da matéria.

É justamente a mãe, Evelyn Echeverria, quem sofre por não poder fazer mais nada. Ela conta que a filha já usou óculos, mas não funciona mais, só cirurgia mesmo. E, olha que ela vem tentando fazer acontecer a cirurgia há anos. “Às vezes penso que ela acha que não estou tentando. Mas eu não conto nada pra ela não ficar esperando e talvez eu não conseguir. Isso também me dói”, revela.

Sozinha, Evelyn, não conta com ajuda da família, muito menos com o pai da adolescente que as abandonou e nunca ajudou em nada. “Eu sou sozinha mesmo e não tenho trabalho fixo, inclusive quando fui pra Campo Grande tinha a ilusão que por fim ia conseguir pagar a cirurgia dela”, explica. Elas precisam de aproximadamente 10 mil reais, valor levantado no passado e não atualizado. Hoje elas estão na fronteira de Mundo Novo, em Salto del Guairá, no Paraguai.

Evelyn frisa que não aguenta mais ver a filha triste. Para ela, Aira “engole” todos os problemas que sofre por causa do estrabismo para não a fazer se sentir mal. “Pois ela é consciente que não tenho dinheiro pra ajudar, mas faz poucos dias ela me contou várias coisas que sofreu na escola”, aponta.

A mãe ainda destaca que Aira não quer tirar fotos e quando sai em alguma está de cabeça baixa, desvia o olhar ou simplesmente se isola para não se expor. Há três anos, quando tinha nove, Aira deveria ser operada, mas a mãe não tinha condições de ajudar.

Outra preocupação de Evelyn é que apareceram manchas ao redor da íris da filha. “Às vezes eu vejo ela no espelho mexendo em um olho, acho que quer massagear não sei, mas mexe e eu ficava brigando com ela pra não fazer. Mas aí saiu essas manchas. Acredito que por ela mexer e eu nem sequer levo ela mais no médico pois eu já sei o que vai dizer e eu não tenho dinheiro pra poder levar ela para fazer cirurgia”, lamenta. .

Evelyn conta que demorou, inclusive, para mandar fotos dela com a filha para a reportagem do O Estado Online porque teve que procurar muito. “Ela se esconde nas fotos que saímos de frente e cada vez que vou tirar foto dela você pode perceber que ela não olha. O que mais me deixa triste é saber que ela tem tanta coisa pra mostrar, minha filha é comediante além de futura veterinária. Desde pequena ela mostrava ser engraçada, ela até ganhou um concurso de piada. Em casa ela inventa personagens. Porém, depois que cresceu mais e sofreu bullying na escola, ela se fechou, e ela esconde seus talentos. Eu incentivo ela a mostrar na internet as comédias dela (ela escreve) mas ela fica toda nervosa e muda de comportamento. É muito claro pra mim que ela tem vergonha”, explica.

Sentimento

Não é à toa que Evelyn se sente impotente diante da situação. “Isso vira uma tristeza de um jeito que não sei mais explicar, pois eu não fico prometendo a ela que vamos poder pagar a cirurgia pra ela não se iludir e depois não conseguir fazer. Faz anos que venho tentando e cada vez que ela reclama ou a vejo triste eu não mostro pra ela que fico mal e não fico repetindo que não tem dinheiro porque ela se sente pior parece. Ela também, nos últimos tempos, não me diz mais nada sobre querer a cirurgia porque ela sabe que não posso pagar e então vejo ela se fazendo de forte também”, analisa.

Ajude com qualquer valor pelo pix, QR CODE ou pela vakinha social (clique aqui). Seja uma das pessoas que vão ser responsáveis pelo retorno do sorriso de Aira.

