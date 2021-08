Agosto registra menor número de casos e mortes por COVID no ano em MS

O mês de agosto termina com menor número de casos e mortes por COVID-19 no ano em Mato Grosso do Sul. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), houve uma queda 46% de mortes e 38% no número de casos em comparação ao mês anterior. Os dados revelam ainda a queda de 56% no número de internações em relação ao final de julho.

Só neste mês, foram 366 mortes devido a doença. O pior mês foi abril, quando 1.399 pessoas morreram em decorrência do vírus. Depois, aparece junho com 1.317 óbitos, seguido por maio (1.128), março (1.101), julho (680), janeiro (573) e fevereiro (414).

Este cenário também reflete no número de casos confirmados da COVID-19, que teve redução de 38% em relação ao mês anterior, com 12.619 em agosto e 20.551 em julho. O pior foi em junho, quando se chegou a 44.686 casos. Segundo os especialistas, esta queda tem relação direta com a vacinação da população.

Estes dados também mostram a situação dos hospitais do Estado, que, neste final de agosto, registram 250 pessoas internadas em função da doença, o que representa 56% a menos que em 31 de julho, quando eram 571 pacientes nestas condições. Um dos fatores é a taxa de contágio que se mantém abaixo de 0,90 desde 15 de julho, estando neste final de agosto em 0,87.

Imunização

Principal motivo para redução de casos da COVID, mortes e internações é a vacinação em Mato Grosso do Sul, que segue em destaque nacional, liderando o ranking entre os estados na aplicação da primeira e segunda dose. Também mantém a logística de entregar os imunizantes em menos de 12 horas nas 79 cidades.

O Estado já dispõe de 73% da população vacinada ao menos com a primeira dose. Quando se leva em conta o público adulto, este percentual chega a 92%. Nesta faixa etária, 59% das pessoas completaram o ciclo de imunização (dose única ou segunda dose). Ao todo já foram mais de 3 milhões de doses aplicadas.

Na última sexta-feira (27), os 79 municípios começaram a aplicação da dose de reforço da vacina da COVID-19 em idosos. Segundo o o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, pelo avanço da imunização em MS, a saúde optou em não esperar até o dia 15 de setembro para iniciar a dose de reforço.

“Nós já avançamos em todas as cidades com a vacina para o público acima dos 18 anos, enquanto outros estados não saíram do público de 20 anos, com isso, não íamos ficar quase 20 dias parados tendo estrutura e equipe para essa dose de reforço, apenas gerando custos, 15 de setembro parecia uma data muito distante, e nossa realidade de óbitos indica a necessidade desse reforço”, comentou o secretário.

