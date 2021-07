Um acidente envolvendo um caminhão ocorreu na manhã deste domingo (11), no trecho urbano da BR-262, na pista da Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do condutor que está preso entre as ferragens do veículo.

Imagens recebidas pelo O Estado Online, mostram o veículo tombado na via e com a parte frontal do vidro estilhaçado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local.

Devido ao acidente, o trânsito está lento na região.