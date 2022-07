Agetran vai ligar e orientar motorista caso seja flagrado tumultuando o trânsito em CG

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) instalou nos últimos dias 17 câmeras de monitoramento 24h nas principais avenidas de Campo Grande com o objetivo de ajudar os motoristas e melhorar o fluxo de trânsito na Capital.

O Chefe de Fiscalização de Trânsito da Agetran, Carlos Guarini, explica que as câmeras vão funcionar apenas como orientação caso algum condutor cometa infração. “Por exemplo, a câmara grava caso algum condutor estacione o veículo irregularmente, nós ligamos para ele, informamos e pedimos para que ele tire o carro do local.”

Outro exemplo dado pelo fiscal é na avenida Ceará, onde existem comércios onde param caminhões em uma das faixas de rolamento, “o que é proibido e prejudica a fluidez do trânsito na cidade. Com certeza, ele receberá a ligação pedindo a retirada do caminhão ou algo parecido.”

Ao todo são 17 câmeras em funcionamento nas regiões da Avenida Joaquim Murtinho, Júlio de Castilho, Guaicurus, Cônsul Assaf Trad, Manoel da Costa Lima, Eduardo Elias Zahran e Duque de Caxias.

A central da Agetran funciona 24h monitorando semáforos, cuidando também aquele condutor que avançar no sinal vermelho. “Não é emitida nenhuma notificação e nenhuma multa”, afirma Guarini.

“São avenidas importantes, onde o fluxo de veículos é bastante intenso. Todos devem ficar atentos, pois caso um fiscal da Agetran estiver passando no local onde há a infração, o motorista pode ser autuado.” finaliza Carlos, informando que através do número 156, o cidadão pode denunciar qualquer irregularidade no trânsito.

Com informações do repórter Willian Leite