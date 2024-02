Agências bancárias retomam às atividades a partir do meio-dia desta quarta

Com o fim do Carnaval, as agências bancárias retomam suas atividades a partir das 12h desta Quarta-Feira de Cinzas. Em conformidade com a resolução do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a decisão busca garantir o funcionamento regular dos serviços financeiros.

Em muitas localidades, os bancos fecham suas portas antes das 15h, e, nesses casos, a abertura será antecipada para assegurar o mínimo de 3 horas de atendimento ao público. Conforme a Febraban, a decisão de retomar o expediente considera os dias não úteis para operações bancárias, como sábados, domingos e feriados nacionais, incluindo a segunda e a terça-feira de Carnaval.

O pagamento de contas com vencimento durante o feriado, poderão ser efetuadas sem acréscimos no dia útil seguinte, que neste caso é a quarta-feira (14). Com a reabertura das agências, a expectativa é que o atendimento se normalize ao longo do dia.

