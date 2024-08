Adriane Lopes pretende transformar Autódromo da Capital em complexo multifuncional

Com o compromisso de garantir cada vez mais espaços públicos para o desenvolvimento de atividades esportivas, a candidata a prefeita pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, Adriane Lopes (PP), vai seguir com o projeto de estruturar novos locais, oferecendo cada vez mais alternativas para a população campo-grandense. Uma das propostas é transformar o Autódromo de Campo Grande em um espaço multifuncional.

“Nossa proposta é manter essa estrutura existente e criar um novo complexo multifuncional adjacente, incluindo um centro de eventos para feiras, exposições, shows e eventos corporativos e esportivos”, reforça a prefeita Adriane Lopes. Este espaço é considerado um marco significativo para Campo Grande, com uma extensa infraestrutura e capacidade para 35 mil pessoas.

O Autódromo Internacional de Campo Grande já recebeu provas importantes do calendário automobilístico nacional, como Stock Car, Nascar Brasil, Copa Truck, Fórmula Truck, Pick up Racing e Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

“Nosso plano é transformar o autódromo em um espaço multifuncional de eventos, fomentando o desenvolvimento econômico e promovendo a integração definitiva do esporte, lazer e da cultura, contribuindo ainda com a sustentabilidade urbana e mantendo a sua identidade e tradição”, finaliza a prefeita Adriane Lopes.

A expectativa é de que parcerias público-privadas possam garantir investimentos que vão melhorar toda a parte de infraestrutura do autódromo, integrando o complexo ao roteiro turístico da Capital.

Em 14 de abril de 1998 a Prefeitura firmou contrato de concessão para que o Autódromo fosse explorado por uma empresa privada. Em janeiro de 2009 o contrato foi rescindido porque a empresa não cumpria com as obrigações contratuais. Desde então, o caso passou a ser analisado pela Justiça e no mês passado o STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorizou a incorporação do Autódromo ao patrimônio do município.

Outras propostas

Além dessa proposta para o Autódromo, no seu Plano de Governo para a próxima gestão, Adriane Lopes destaca a construção de novas pistas de caminhada, a iluminação das praças da cidade e requalificação de complexos esportivos importantes que ainda não foram revitalizados, tudo feito em parceria com a iniciativa privada.

“Em apenas dois anos de gestão, temos obras importantes na área do esporte entregues e em fase de execução nas sete regiões da cidade. Esse é um cuidado que temos que ter para garantir que a população tenha locais seguros e adequados para a prática de atividades esportivas”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Outro ponto importante a ser destacado é a proposta para a criação de um aplicativo digital do Esporte que será utilizado para o agendamento de espaços esportivos, inscrição em programas e acesso às informações sobre eventos e atividades de esporte e lazer na nossa cidade.

É com este olhar de prioridade que a prefeita Adriane Lopes quer inserir cada vez mais Campo Grande no circuito nacional e internacional dos grandes eventos esportivos. Toda essa dinâmica também vai contribuir com o fortalecimento da economia local, geração de emprego e renda e novos negócios, que farão da cidade um polo atrativo de investimentos.

