Adriane Lopes diz que mais trocas serão feitas até o fim de janeiro no comando da prefeitura

Prefeita diz que mudanças seguem critérios de pessoas técnicas e de sua confiança

A prefeita Adriane Lopes (Patriota) disse, durante entrevista ontem (13), que mais trocas serão feitas em seu governo até o fim de janeiro.

Ela ainda não finalizou as mudanças no alto escalão e no segundo escalão, desde que assumiu a prefeitura em abril do ano passado, após o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) renunciar ao cargo.

Até agora, a prefeita trocou 11, dos 13 secretários escolhidos ainda na gestão de Marquinhos Trad. Deve ser exonerado o secretário Luiz Eduardo Costa, gestor do Meio Ambiente e empossado por Marquinhos. Outro na berlinda é José Mário, da Assistência Social. A dúvida paira sobre a sua permanência já que foi indicação da própria Adriane, quando ainda era vice. Adelaido Villa, que comanda a Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura, foi escolhido logo no início da administração da prefeita, em maio do ano passado e não há uma certeza sobre se permanecerá.

Além disso, no segundo escalão, ainda está Janine de Lima, como diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e Odilon de Oliveira Júnior, como diretor-presidente da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados em Campo Grande). Lopes esteve no Programa “Rádio Livre”, da 104 FM Educativa, e comentou sobre as mudanças. Ela iniciou falando sobre a exoneração de Rudi Fiorese, que comandava a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e foi substituído pelo engenheiro Domingos Sahib Neto.

“O secretário Rudi fez um excelente trabalho. Estamos gratos a ele pelo trabalho que desempenhou. O novo secretário é uma indicação técnica, indicação do Crea-MS e tem uma visão mais moderna dentro da secretaria de Obras. Precisamos de aceleração e modernizar a gestão.

É inconcebível, que hoje na secretaria de Obras, assine a ficha de ponto do servidor manualmente, e para trazer essa modernização o Crea-MS nos indicou.”

Pessoas técnicas e de confiança

A prefeita disse ainda que mudou o time, pois está colocando pessoas técnicas e de sua confiança. “As trocas são necessárias para colocar pessoas de confiança, oxigenar e conduzir a nossa gestão com responsabilidade, trabalhando para atender as reivindicações da população.”

A gestora deu diversos exemplos, entre eles sobre a área da saúde, onde a demanda é maior. Ela pontuou que o ex-secretário José Mauro Filho contribuiu muito, mas informou que o novo gestor, Sandro Benites, está indo bem na pasta, com início de revitalização das unidades de saúde e atendimento às reivindicações dos servidores municipais. Ela ainda afirmou que os servidores são o corpo da prefeitura e superimportantes porque fazem o atendimento na ponta em postos de saúde e demais unidades. O presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o “Carlão” (PSB), disse ao jornal O Estado que respeita a decisão da prefeita Adriane Lopes (Patriota), sobre as trocas, e pondera que os novos gestores serão cobrados pelos vereadores. Ele chegou a dizer também, em ocasião anterior, que em sua opinião as trocas eram bem-vindas quando o secretário não desenvolve a pasta, mas que não via necessidade em trocar aqueles que trabalhavam bem. Nessa semana, Carlão demonstrou descontentamento com a troca de gestor na Sisep, já que Rudi Fiorese era acessível e bastante elogiado pelos vereadores pelo atendimento rápido às demandas e solicitações dos bairros.

Para o vereador, ter perfil técnico e de resultados é importante, mas o secretário também tem de ter habilidades políticas e de diálogo entre os Poderes.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

