Adolescentes estupram criança em aldeia

Em uma aldeia de Amambai, dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, confessaram ter estuprado uma criança de apenas 3 anos. A menina havia desaparecido da casa dos pais e foi encontrada com os sinais da violência.

De acordo com a Gazeta News, o crime aconteceu no final da tarde da sexta-feira (1º), o pai da criança que mora na mesma aldeia saiu de casa para comprar combustível, e a menina ficou com a mãe. Em um momento de descuido desapareceu de casa.

Cerca de meia hora após o desaparecimento, a família comunicou as lideranças da aldeia e passou a fazer buscas. Segundo a ocorrência policial, a criança apareceu na residência de uma agente de saúde da comunidade indígena.

A profissional de saúde notou que a menina estava toda molhada de urina e com sangramento anal, fator que sugeria ter sido vítima de estupro. A menina foi encaminhada para o Hospital Regional de Amambai e após a confirmação do crime, a Polícia Civil, e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Amambai, foram acionados e passaram a atuar no caso.

Os estupradores foram apreendidos no sábado (2) e confessaram o ato. Até domingo (3), os acusados permaneciam detidos em uma sala na Delegacia de Polícia Civil, em Amambai, aguardando decisão da Justiça sobre se seriam enviados a uma unidade de internação para menores infratores, que só existe fora de Amambai ou seriam liberados para responder ao processo em liberdade.