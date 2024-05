Homicídios: adolescentes e crianças representam 7,2% do total de casos em MS

No Aero Rancho, dois adolescentes foram assassinados por engano na última sexta-feira (3)

A guerra pelo tráfico de drogas matou dois adolescentes de 13 anos, na Capital na noite de sexta-feira (03), no Jardim das Hortênsias, região do grande Aero Rancho em Campo Grande. As vítimas morreram por engano por uma dupla de atiradores em uma motocicleta.

De acordo com o painel Estatística Sigo, da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em quatro meses, oito adolescentes e duas crianças foram vítimas de homicídios em Mato Grosso do Sul. O número de homicídios doloso em todo Mato Grosso do Sul é 135, ou seja, 7,2% são menores.

Conforme apurado pela reportagem do O Estado, no caso desta sexta-feira, o alvo do suspeito era um homem conhecido na região por vender drogas. Atiradores passaram em uma motocicleta, visualizaram a vítima e dispararam contra ele, que correu em direção aos adolescentes que estavam sentados em frente de casa com mais outros menores.

As testemunhas informaram que o suspeito, garupa de uma motocicleta preta, passou a disparar contra o terceiro indivíduo de 19 anos que, em fuga, correu em direção a um grupo de adolescentes que estavam em frente a uma casa tomando tereré. Mesmo no meio de inocentes, os disparos continuaram. O alvo foi atingido no joelho, mas os dois adolescentes foram alvejados nas costas, na face, pescoço e braço.

Os três feridos correram para o interior do imóvel e foram socorridos por uma moradora e, posteriormente, pelos bombeiros e encaminhados ao hospital. Assim que chegaram ao hospital o adolescente veio a óbito e posteriormente a adolescente também veio a óbito.

No local foram recolhidos cápsulas e projéteis de munição que estão sob cautela da perícia criminal. O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) e está sendo investigado pela DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Por Thays Schneider