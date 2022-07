Após “achar” que adolescente tinha 14 anos, rapaz é preso por estupro

Após imaginar que estaria se relacionando com uma menina de 14 anos, um ajudante de pedreiro de 23 anos, foi preso após estuprar uma adolescente de 12 anos em Campo Grande. Segundo informações policiais, a garota ficou por três dias na casa do suspeito.

Conforme informações da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o ajudante de pedreiro disse que conheceu a adolescente pelas redes sociais, e que mantinha conversas com a adolescente. Segundo o rapaz, a criança disse que tinha 12 anos. Ainda em depoimento, o rapaz disse que no dia 25 junho, a menina iria se encontrar com ele e que a adolescente iria se encontrar com ele.

Por conta desse encontro, o ajudante de pedreiro mandou um motorista de aplicativo para buscar a adolescente por volta das 22h. Ambos saíram nesse dia para curtirem a noite e houve conjunção carnal.

Ainda em depoimento o rapaz disse que havia pedido para a menina voltar para casa, mas a menina disse que não queria.

O ajudante de pedreiro acabou preso e responderá pelos crimes de subtração de incapaz e estupro vulnerável.

