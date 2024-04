Acidente na Avenida Gunter Hans deixa veículo capotado e trânsito lento

Na tarde deste sábado (13), um acidente na Avenida Gunter Hans deixou o tráfego complicado e um veículo capotado, após uma colisão entre um HB20S e uma Hilux SW4. De acordo com informações preliminares, o incidente aconteceu quando a condutora do HB20S, uma mulher de 69 anos, tentou atravessar a avenida e acabou atingindo a Hilux, que seguia em direção ao Hospital do Pênfigo.

Com o impacto da colisão, a Hilux capotou na via, gerando um grande susto para os ocupantes de ambos os veículos. A motorista do HB20S relatou que estava saindo de um supermercado atacadista e tentou atravessar a pista, mas não conseguiu completar a manobra a tempo de evitar o acidente.

Apesar do susto, todas as cinco pessoas envolvidas no acidente foram avaliadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberadas no local, pois não apresentavam ferimentos graves. O trânsito próximo a um mercado atacadista, onde ocorreu o acidente, segue lento devido à remoção dos veículos envolvidos na colisão.

Motoristas que trafegam pela região estão sendo orientados a utilizar apenas uma das faixas da via até que os carros sejam removidos completamente do local, o que pode levar algum tempo devido à complexidade da situação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: