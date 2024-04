Abril começa com previsão de chuva e elevação nas temperaturas em MS

A segunda-feira (1º) inicia dando boas-vindas ao mês de abril, que promete ser um mês com pancadas de chuva e variação de temperaturas máximas, em mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, os moradores acordaram com um clima fresco e céu parcialmente encoberto, registrando uma temperatura mínima de 21ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode alcançar os 29ºC. Ainda de acordo com o Inmet, a previsão é que ocorra um aumento gradual da temperatura, na Capital, ao longo da semana, podendo chegar a 31ºC até sexta-feira (5).

Mas as condições climáticas ao redor do estado são diversas. Na região sul, cidades como Ponta Porã e Dourados devem experimentar temperaturas máximas de 26ºC e 27ºC, respectivamente. Enquanto isso, na região pantaneira, espera-se um calor mais intenso, com máximas previstas de 29ºC em Porto Murtinho, 32ºC em Coxim e 34ºC em Corumbá.

As variações térmicas continuam pelo interior do estado, com diferentes máximas previstas para as regiões. Maracaju e Bonito, por exemplo, devem atingir 27ºC, enquanto municípios como Rio Brilhante, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Naviraí e Ivinhema terão máximas em torno de 28ºC. Em Costa Rica, a máxima será de 29ºC, enquanto Miranda e São Gabriel do Oeste podem alcançar os 30ºC. Aquidauana e Três Lagoas devem registrar 31ºC como temperatura máxima nesta segunda-feira.

O Inmet emitiu um alerta para todos os municípios do estado, coma previsão de possibilidade de volume de chuva de até 30 milímetros e rajadas de vento que podem chegar aos 60 km por hora. O alerta termina no fim desta manhã, exigindo atenção redobrada por parte dos moradores.

Com informações do Inmet.

