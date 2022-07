A Resposta é Jesus: Turnê do artista e evangelista Deive Leonardo chega hoje ao ginásio Dom Bosco

O artista e evangelista Deive Leonardo, traz hoje às 20h, ao ginásio Dom Bosco sua nova turnê “A Resposta”. Oferecendo uma mensagem inspiradora e de fé, ele visa responder as maiores inquietações do ser humano e levar o conforto necessário para os momentos de dificuldade pelos quais as pessoas passam. Além disso, convida o público a viver uma nova experiência com Deus. Com uma produção extraordinária, cujo espetáculo conduz o público a uma experiência única e emocionante, do começo até os últimos minutos. “A Resposta” chega a Mato Grosso do Sul, após jornada pelo mundo com a turnê “O Melhor Dia da Minha Vida”. Deive Leonardo falou com exclusividade à reportagem do jornal O Estado.

Deive Leonardo explicou como surgiu a necessidade de criar a turnê “A Resposta”. “Antes de nascer ‘A Resposta’, nasceu a turnê ‘O Melhor Dia da Minha Vida’, em que nós rodamos o Brasil, a Europa e os Estados Unidos, e quando nós encerramos ela, ficou essa lacuna em aberto do que nós iriamos fazer, de que maneira nós continuaríamos atendendo as pessoas que nos acompanham e que precisam de uma palavra”.

O evangelista também ressaltou a importância da grande resposta, que só pode ser encontrada em Cristo, e que, a mensagem não depende da religião de cada um. “A pessoa sai de casa para buscar uma resposta. A gente sabe que a resposta ela tem nome, e é Jesus, e em alguns ambientes como, por exemplo, em Campo Grande, no Ginásio Dom Bosco, você consegue reunir pessoas de todos os tipos, até mesmo de religiões diferentes, mas que querem ouvir sobre Jesus, então esse é um ambiente preparado para isso, nós preparamos para isso e eu tenho certeza que o desejo ele vai ser realizado dentro daquilo que nós vamos vivenciar na noite de hoje.”

Segundo Deive, o evangelista exerce um papel importante nos dias atuais e, acima de tudo é necessário levar a palavra, aonde estiverem os fiéis. “No reino de Deus cada um contribui dentro da sua capacidade, do seu dom e do seu chamado, então em um mundo onde tantas pessoas precisam de Jesus, quanto mais pessoas cantando e falando sobre, é melhor. A função do evangelista sempre será importante para que mais pessoas conheçam a Jesus.”

A experiência

Sobre o quê os campo-grandenses podem esperar da noite de hoje, Deive Leonardo afirmou que é uma experiência diferenciada. “Os expectadores de Campo Grande podem esperar uma experiência diferente de tudo o que já viveram, além de uma palavra que vai ser uma resposta de Deus para todos que ali estiverem, vai ser uma experiência além de louvor, da entrada até a saída existe uma experiência completa, é para que a pessoa fique imersa naquele ambiente de uma experiência profunda com Deus e com a Palavra.”

Legado e herança

O artista explicou também a diferença entre herança e legado, além de ressaltar como isso impacta na vida das pessoas. “O legado para mim é algo muito importante. Eu sempre falo sobre a diferença entre legado e herança. O legado você deixa no coração nas pessoas e herança você deixa para as pessoas. Então existe uma diferença muito grande. Eu tenho certeza que o que ficar no coração das pessoas não dá para mensurar em um dia, são frutos que vão durar por uma vida toda, e para gerações que virão após, eu tenho certeza disso.”

Sucesso nas redes sociais

Os números nas redes sociais concretizam o sucesso de Deive com o público. No Instagram, são mais de 11 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações. Questionado sobre o segredo em possuir números tão expressivos, Dave trata como um milagre . “Eu poderia falar os métodos que uso, os horários que posto e como construo uma mensagem para postar! Mas isso não seria suficiente! Os números que alcançamos são milagres extraordinários! Então só seguimos fazendo a nossa missão!”

Apesar de ter nascido em um lar cristão, foi aos 19 anos que Deive passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz. Ele contou um pouco dessa história. “Eu sou evangélico desde 2009, quando eu tinha 19 anos de idade. Tive um encontro tão especial com Jesus e isso mudou minha vida e fiquei tão apaixonado que não consegui guardar só pra mim! E de repente, milhares de pessoas começaram a ouvir”

De acordo com Deive Leonardo, a experiência visa impactar quem for hoje ao ginásio Dom Bosco. “Todos temos dentro da gente, inquietações que são algumas antigas, outras novas, e que variam de acordo com nossa

caminhada e nossa maturidade. Eu apresento Jesus de uma maneira que seja irresistível, porque Jesus é isso. Ele é para todas as pessoas, sem distinção de religião. Com essa experiência, que é muito mais do que um encontro, a pessoa é impactada desde o momento em que ela chega até o momento em que ela vai embora.”

Ele faz um convite especial aos campo-grandenses. “Convido todo o meu público de Campo Grande para participar e entrar na imersão da turnê ‘A Resposta’, será um momento único e muito especial para todos. Espero todos!”, finaliza o evangelista.

O show “A Resposta” de Deive Leonardo, será realizado hoje, no Ginásio Dom Bosco, que fica na Rua 14 de Julho, 5200, Monte Castelo, às 20h. Os portões abrem às 19h.

[Texto: Marcelo Rezende, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]