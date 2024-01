A pedido de Consul, Bombeiros de Corumbá ajudam a combater fogo em loja na Bolívia

Uma borracharia em Puerto Suárez, na Bolívia, pegou fogo na manhã deste domingo (7), perto do Terminal Rodoviário. O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá, atendeu ao pedido do Consul da Bolívia em Corumbá, Simons Willian Durán Clacutt, e auxiliou no combate ao fogo.

A suspeita é de que o incêndio começou devido à um curto-circuito. Conforme informações do portal Diário Corumbaense, os bombeiros foram acionados por volta das 07h47. Ao chegarem ao local, a 21 km do 3° Grupamento, o fogo já tomava conta do estabelecimento. Cinco militares combateram o fogo, com a viatura Auto Bomba Tanque Florestal, que tem capacidade para 5 mil litros de água.

Conforme os bombeiros, curto-circuito em um eletrodoméstico que ficava no interior da borracharia, pode ter provocado o incêndio. As chamas consumiram dois veículos e materiais do estabelecimento. Ao todo, foram necessários 4 mil litros de água para combater as chamas em pouco mais de duas horas de trabalho.

Após conter as chamas, o local foi deixado sob responsabilidade da Polícia Boliviana. As cidades fronteiriças de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, que fazem fronteira com Corumbá, não têm Corpo de Bombeiros, apenas Brigadas Florestais.

Em seis meses, esse foi o segundo incêndio combatido pelo 3° Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, na Bolívia. Em julho passado, o fogo foi em uma delegacia em Puerto Quijarro.

