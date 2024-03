A partir deste mês, agentes usarão drones durante fiscalizações na Capital

Equipamento vai servir para reduzir infrações próximas às escolas

Com o intuito de fortalecer a segurança no trânsito, a Polícia Militar intensifica cada vez mais suas estratégias de prevenção; até o fim de março, drones auxiliarão os profissionais durante a fiscalização. O uso de recursos tecnológicos integra a estratégia de modernização do trabalho e busca por melhores resultados na segurança pública.

Segundo o Capitão da PM, Everton Miller, além de Subcomandante do BPMTran (Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário), neste início de 2024, a corporação trabalhará com três unidades do veículo aéreo, que começarão a ser implementadas até o fim de março. “A aquisição para este ano é de três aparelhos drones, sendo um para este mês, e os outros dois aguardando o término da licitação. Possivelmente, a partir do próximo mês [abril] ou maio no máximo, estaremos reiniciando a fiscalização com drones”, assegurou o Capitão.

Prevenção de infrações rotineiras Os novos aparelhos, de acordo com a corporação, serão focados em fiscalizações de escolas, tanto particulares quanto municipais ou estaduais. Por serem locais de destaque de violações, como filas duplas e outras irregularidades de trânsito, como avançar o sinal vermelho e fazer conversões em lugares irregulares. Além disso, a falta de uso do cinto de segurança e o manuseio do celular enquanto dirige também são questões críticas e preocupantes no trânsito da Capital, conforme explica Everton.

“Aqui em Campo Grande, algumas escolas não têm a preocupação de construir um estacionamento, o que gera transtorno. A fiscalização no local também é um problema. Os pais que sabem que os filhos estão dentro da escola ainda precisam desembarcar para buscá-los, estacionando em locais não autorizados. Isso resulta em filas duplas e congestionamentos, além de uma série de transtornos constantes”, disse.

Investimento e resultados

Fortalecendo a segurança pública da Capital, o Governo do Estado investiu o valor de 100 mil reais, até o momento, para a aquisição dos novos drones. Desde 2018, a PM da Campo Grande tem integrado recursos tecnológicos em suas operações. Os veículos aéreos, desde então, também foram utilizados com as mesmas finalidades: fiscalizar o uso de celular no trânsito, evitar congestionamentos, além de outras infrações e transtornos em saídas de escolas. “Quando os pais perceberam que as escolas estavam sendo monitoradas por drones, começaram a respeitar as leis de trânsito no local. A sensação de fiscalização fez com que eles respeitassem as leis instantaneamente. Isso resultou em menos reclamações sobre filas duplas e congestionamentos na frente das escolas”, afirmou o Capitão.

Números de 2024

Conforme os dados levantados pela AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), uma análise preliminar, focada nos primeiros 45 dias do ano, revela uma queda substancial no número de mortes nas ruas de Campo Grande, conforme detalhou a assessora Debora Cardoso. “Entre 1º de janeiro até o dia 14 de fevereiro de 2024, foram registradas 7.562 autuações e 1753 acidentes. Uma diminuição de 37,5% nas fatalidades registradas, quando comparada com 2023. Ano em que o número de acidentes foi maior, chegando a 1844; porém, com um número de autuações drasticamente baixo, um total de 3948”, disse.

Ao analisar mais detalhadamente esses dados, foi constatado que das cinco mortes neste ano, um era pedestre, outro era ciclista, enquanto três eram motociclistas. Em comparação a 2023, esse último grupo registrou uma redução de 40%. A gerência de educação de trânsito ressalta, em reportagem ao Jornal, que o tipo de acidente mais comum ocorre em cruzamentos, especialmente quando um veículo para e o motorista atravessa a interseção, resultando em colisões com outros veículos.

Por Ana Cavalcante

