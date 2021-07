Mandetta é um dos presidenciáveis de MS

Mato Grosso do Sul está em destaque na disputa para presidência em 2022. Isso porque nomes conhecido da política estadual se fortaleceram nos últimos anos como do médico Luiz Henrique Mandetta, que comandou o Ministério da Saúde no início da pandemia do coronavírus. Ele não nega o desejo de ser candidato e vai falar sobre isso no Estado Online, nesta quinta-feira (29), às 15h30. A live será transmitida pelo facebook.

A entrevista faz parte de uma série de reportagens do jornal O Estado MS que vai trazer os principais pré-candidatos para as eleições de 2022. A primeira entrevista foi com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que pode ser conferida aqui.

Filiado ao DEM, Mandetta ganhou destaque durante sua atuação no Ministério da Saúde na pandemia. O médico adotou posturas divergentes das defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro até sair do comando da pasta, em abril de 2020. Desde então, ele se apresentou como possível candidato pela popularidade alçada como ministro da Saúde.

Em maio deste ano, durante entrevista para a CNN Brasil, Mandetta disse que está pronto para ser candidato em 2022 e falou do surgimento de uma terceira via. “Precisa ter um movimento coordenado. O meu nome está aqui, eu não sou candidato de mim. Não posso ser fulanizado. Eu quero um projeto para a gente defender ideias. Se perguntar para mim ‘você está pronto para defender ideias?’, estou pronto. Se perguntar para mim ‘você vai, você tem coragem para ir para aquela que vai ser, provavelmente, uma das campanhas mais sórdidas, baixas, violentas, invasivas, pelos comentários do presidente e do filho do preside?’ Eu estou pronto”, disse na ocasião.

Nesta quinta-feira, Mandetta vai conversar com Keliana Fernandes sobre os próximos passos para uma possível pré-candidatura.

Outros sul-mato-grossenses no caminho para a presidência

Além de Mandetta, outro nome que está ganhando força é o da senadora Simone Tebet (MDB). Simone ganhou espaço por conta de sua atuação na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga as ações do governo federal no combate ao covid-19.

A repercussão levou o MDB a cogitar o lançamento de Simone como pré-candidata para a presidência da República. Os partidos buscam a construção de uma terceira via, que é a opção ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro.

Reportagem da Folha de S. Paulo deste mês o indica que a estratégia do MDB de lançar candidatos com pouco mais de 1 ano antes das eleições é justamente para testar a viabilidade dos nomes. A pré-candidatura deve ser oficializada próximo do fim dos trabalhos da CPI da Covid.

O deputado do partido, Baleia Rossi (SP), já disse publicamente que Simone configura como uma das favoritas para representar o MDB nas eleições presidenciais.

Outro nome conhecido da política sul-mato-grossense pode aparecer na corrida presidencial, mas para o cargo de vice-presidente da República. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, está sendo cotada para sair como vice numa chapa para reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem da Veja no mês de junho, o presidente chegou a dizer para aliados que cogitava o nome de Tereza para as eleições. A reportagem indica ainda que a ministra pode deixar o DEM e ir para o PP, de Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil.

