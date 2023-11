XVIII Semana da Conciliação alcança índice de 82% de realização de audiências

De 6 a 10 de novembro, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e da Justiça Restaurativa (Nupemec), o judiciário sul-mato-grossense participou da XVIII Semana Nacional de Conciliação. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, a campanha teve como tema “A um passo da solução”.

O objetivo da ação, realizada anualmente, foi de mobilizar os operadores do Direito e a sociedade em geral a disseminar a conscientização e a cultura conciliatória como mecanismo eficiente para tratamento adequado de conflitos de interesses e resolução de lides. Em MS, a ação foi coordenada pelo Des. Vilson Bertelli, coordenador-geral do Nupemec.

As conciliações e mediações foram realizadas tanto na modalidade presencial quanto por videoconferência. Participaram da XVIII Semana Nacional de Conciliação todas as comarcas e varas do Estado de Mato Grosso do Sul cujos feitos permitiram a conciliação e, em segundo grau de jurisdição, os desembargadores que aderiram ao movimento.

Os números, de acordo com o Nupemec, mais uma vez impressionaram. Para o dia 6 foram agendadas 1.285 audiências e realizadas 1.046, o que significa 81% de realização. No segundo dia (7), foram realizadas 1.335 das 1.599 audiências agendadas, em um total de 83% de realização.

No terceiro dia (8), das 1.486 audiências marcadas 1.216 foram realizadas, no total de 82%. No penúltimo dia de trabalho, a equipe alcançou índice de 80%, já que realizou 1.115 das 1.400 audiências agendadas. E para finalizar a semana de esforço concentrado, das 829 audiências marcadas foram realizadas 706, o que significa 85% do índice de realização.

No balanço geral, em apenas cinco dias foram realizadas 5.418 audiências das 6.599 agendadas, num índice final de 82% de aproveitamento pela realização de conciliação. Para que tudo isso fosse possível houve a inclusão do processo na pauta da Semana, porém, houve ainda a possibilidade de inclusão até o início do esforço concentrado, desde que partes e advogados peticionassem e se comprometessem a comparecer à audiência, independentemente de intimação.

