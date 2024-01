TSE forma maioria para manter Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria, nesta sexta-feira (22), para manter a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.

Os ministros da Corte analisaram recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro contra a decisão anterior. A discussão, desta vez, ocorre no plenário virtual. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, que rejeitou o apelo dos defensores de Bolsonaro.

Acompanharam o voto do relator contra o recurso a ministra Cármen Lúcia e os ministros André Ramos Tavares e a Alexandre de Moraes. O julgamento termina às 23h59 do dia 28 de setembro.

Com informações do SBT News.

