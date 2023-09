TRT 24ª Região realizará Correições públicas no mês de novembro

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região realizará Correições Periódicas Ordinárias, no interior do estado e na capital durante o mês de novembro. Confira as datas: dia 07 de novembro – Correição Periódica Ordinária na Vara do Trabalho de Fátima do Sul/MS. 16 de novembro – Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 1º Grau – CEJUSC–JT 1º Grau – Campo Grande e no Gabinete de Cartas Precatórias, Atermação e Varas Itinerantes – GCOCAPI. Dia 17 de novembro – Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial – CEPP.

O Desembargador Presidente e Corregedor estará à disposição dos interessados, especialmente, partes, advogados, sindicatos, representantes do Ministério Público do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil e do público em geral.

Para participar da correição, o interessado poderá enviar solicitação, por e-mail, em até 24 horas antes da data da correição, informando um endereço de email válido e número do celular com WhatsApp à Corregedoria Regional, pelo endereço eletrônico: [email protected]. A equipe de correição poderá ser acionada, por meio dos telefones (67) 3316-1787/(67) 3316-1788, ou por e-mail: [email protected].

