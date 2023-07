Tribunal do Júri inicia julgamentos de julho nesta quarta

Tem início nesta quarta-feira, dia 5, a pauta de julgamentos do mês de julho do Tribunal do Júri de Campo Grande. O mês terá menos julgamentos do que o habitual, em razão de férias do magistrado da 1ª Vara do Tribunal do Júri e de julgamento de caso envolvendo a morte de jovem da capital que exigirá desdobramento dos trabalhos por mais de um dia.

O júri em questão, está marcado para ter início no dia 17 de julho, às 8 horas, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. Será levado a julgamento um grupo de homens acusados do homicídio de um jovem na capital. O rapaz teria sido morto por engano, no lugar de seu pai. O crime foi praticado no dia 9 de abril de 2019, por volta das 18 horas, em frente da residência da família, no Jardim Bela Vista.

Conforme a denúncia, os executores, mediante suporte de outros envolvidos e a mando de pai e filho acusados de chefiar organização criminosa, efetuaram disparos de fuzil AK 47 contra o jovem que estava dentro de uma caminhonete, acreditando tratar-se de seu pai.

De acordo com a denúncia, os mandantes do crime seriam pai e filho, apontados como líderes de um grupo criminoso que pratica ilícitos impelidos por questões pessoais e financeiras, dentre as quais a eliminação de rivais tanto pessoais como comerciais, garantindo a proteção dos negócios da família. Outros dois homens foram acusados de serem os intermediários e outros dois foram apontados como os executores.

O crime teria sido motivado porque o pai da vítima (verdadeiro alvo do atentado) prestava serviços aos mandantes do crime e passou a se relacionar com advogado desafeto da família, que teria causado prejuízos financeiros a eles. Narra a acusação que o pai da vítima passou a prestar serviços ao advogado, deixando de atender a família, o que ensejou nos mandantes o sentimento de traição.

No decorrer do processo, um dos mandantes e um dos executores faleceram. O processo foi desmembrado em relação aos executores, pois estavam foragidos, assim, três réus serão julgados na sessão do júri marcada para o dia 17 de julho e o outro executor continua foragido. O julgamento será realizado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, a partir das 8 horas.

Outros cinco processos estão pautados para irem a julgamento. Nesta quarta (5), um homem acusado de homicídio no bairro Tiradentes no dia 16 de maio de 2018 vai a júri popular. O crime teria sido cometido por motivo torpe, em razão de desentendimentos anteriores, em virtude de tentativa de homicídio sofrida pelo acusado que teria sido executada por amigo da vítima. O crime também teria ocorrido com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na sexta-feira, dia 7 de julho, vai a julgamento outro caso de homicídio por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 25 de dezembro de 2021, por volta da 1 hora da manhã, no bairro Campo Nobre. A vítima foi abordada pelo acusado em via pública, o qual efetuou disparos de arma de fogo, atingindo as costas e calcanhar. O homicídio seria decorrente de desavenças territoriais, pois a vítima teria ido ao bairro Mário Covas, porém, estava “proibida” de frequentar tal local.

Outro júri do mês ocorre no dia 12 de julho, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. E, no dias 25 e 27 de julho, estão programados dois julgamentos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri. As sessões são abertas ao público e têm início a partir das 8 horas.

