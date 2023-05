Tribunal de Justiça alerta sobre tentativa de golpe a partes de processos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alerta para tentativas de golpe realizadas por pessoas que estão utilizando o Portal do TJMS para localizar processos e pessoas que detenham direitos adquiridos na justiça.

Neste golpe, no qual falsários se fazem passar por advogados regularmente inscritos na OAB/MS, é encaminhado um ‘print’ da tela do processo e pede-se dinheiro em nome de supostos advogados para custas e outras despesas para liberar o total do valor, em especial de processos de valores elevados contra empresas de telefonia.

A administração do Tribunal de Justiça e a direção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, ressaltam que esse procedimento não é utilizado para o levantamento de valores de partes de processos e alerta para que, em caso de dúvidas quanto à veracidade de informações sobre custas e despesas de processos, o cidadão entre em contato com a respectiva vara onde tramita o feito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Cartórios de MS alertam para golpe com intimidações falsas