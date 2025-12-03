TJMS recebe Selo Prata no Prêmio CNJ de Qualidade 2025

Tribunal alcançou 76,2% dos critérios avaliados; premiação aconteceu em Florianópolis (SC)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça com o Selo Prata na edição 2025 do Prêmio CNJ de Qualidade, divulgado nesta terça-feira (2) durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Florianópolis. O TJMS atingiu 76,2% dos requisitos avaliados pelo conselho.

Para o presidente do tribunal, desembargador Dorival Renato Pavan, o resultado reflete o esforço conjunto das áreas administrativas e judiciais na organização de dados e no cumprimento das exigências previstas. Ele destacou que o desempenho mostra a qualidade do trabalho realizado pelo Judiciário sul-mato-grossense.

Ao mesmo tempo, Pavan reconheceu que o relatório anual do CNJ apontou baixa produtividade no primeiro grau, fator que impediu uma classificação superior. Segundo ele, a situação exige foco prioritário em 2026. O presidente afirmou que as ações administrativas seguirão direcionadas aos juízos e juizados, considerados essenciais para melhorar o tempo de resposta às partes e advogados.

Criado em 2019, o Prêmio CNJ de Qualidade avalia governança, produtividade, transparência, tecnologia e gestão de dados dos tribunais brasileiros, excluindo apenas o Supremo Tribunal Federal. As categorias — Prata, Ouro e Diamante — funcionam como selos que permitem identificar rapidamente o nível de desempenho de cada tribunal. A análise leva em conta mais de 50 critérios, desdobrados em mais de 150 itens avaliados.

