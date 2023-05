TJ têm 425 processos pautados de 23 a 25 de maio

No período de 23 a 25 de maio, os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul possuem 425 processos em pauta para julgamento. Os processos que serão analisados pelas Câmaras e Seções estão disponíveis para consulta pelo link https://esaj.tjms.jus.br/pauta-julgamento/consulta.

Os operadores do direito devem solicitar, via e-mail, para fazer sustentação oral. O advogado que pretenda fazer sustentação oral de ordem de julgamento deve enviar seu pedido até 24 horas antes do início da sessão de julgamento, considerados para essa finalidade apenas os dias úteis, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento.

Todas as informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, no ícone Plenários Virtuais e Sustentação Oral (https://www.tjms.jus.br/institucional/plenarios-virtuais.php).

