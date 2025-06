Seminário em Campo Grande vai debater como o Judiciário pode enfrentar a crise climática

Encontro gratuito no Bioparque Pantanal, em 12 de junho, reunirá tribunais, Ministério Público e OAB para discutir desafios socioambientais

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promove, no próximo dia 12, o seminário “A Justiça e os Desafios Socioambientais Contemporâneos”, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. A inscrição é gratuita e continua aberta; basta preencher o formulário disponível no site da Escola Judicial do TJMS. O evento começa às 8 h com credenciamento e segue até o fim da tarde, combinando palestras e apresentações culturais.

A programação foi construída em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e a OAB/MS. A ideia é colocar na mesma mesa magistrados, promotores, advogados, gestores públicos e especialistas para discutir como as mudanças climáticas já impactam — e ainda vão impactar — a vida nas cidades e as rotinas de trabalho das instituições.

Após uma breve apresentação do Coral de Adolescentes do Sesc Lajeado, o secretário estadual de Meio Ambiente, Jaime Verruck, abre as exposições falando sobre “Mudanças Climáticas”. Em seguida, a procuradora‑chefe do MPT no estado, Cândice Gabriela Arosio, aborda a relação entre crise climática e saúde ocupacional, refletindo sobre “um futuro sustentável no trabalho e no clima”.

Os debates recomeçam às 14 h com a auditora fiscal da Semadur, Silvia Rahe Pereira, que trata de arborização urbana e planejamento de “cidades verdes”. Já o promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet, presidente da Abrampa, encerra o encontro com uma análise do papel do Ministério Público diante dos novos contenciosos ambientais.

A realização faz parte de uma série de ações internas para incorporar critérios de sustentabilidade à rotina do Judiciário sul‑mato‑grossense e estimular esse debate fora dos gabinetes. Interessados podem garantir vaga até a véspera do evento ou enquanto houver disponibilidade, acessando a página da Ejud‑MS.

