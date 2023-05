Judiciário de MS já tem 99,24% de magistrados e 81% de servidores no trabalho presencial

O Judiciário sul-mato-grossense conta atualmente com 99,24% dos magistrados e 81% dos servidores em trabalho presencialneste mês de maio . Desde o início do biênio 2023/2024, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, ressaltou a necessidade da presença de juízes nas comarcas no atendimento aos jurisdicionados e aos advogados, além da limitação da liberação de servidores para o serviço telepresencial em cumprimento à normatização do CNJ.

No início de fevereiro, por meio da Portaria nº 2.580, o Tribunal de Justiça revogou as decisões administrativas que autorizaram o regime de teletrabalho integral e parcial no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, em razão da Resolução nº 481/22, do Conselho Nacional de Justiça. Com isso, foram revogadas as autorizações para o teletrabalho, em regime de execução integral e parcial, aos servidores lotados nas áreas da Secretaria do Tribunal de Justiça e nas comarcas do Estado e os interessados, por requerimento, solicitaram à administração a permanência nesse formato de trabalho.

Dados do dia 9 de maio da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJMS apontam que somente 535 servidores permanecem em teletrabalho, o que equivale a 19% do total. Excetuando-se os servidores da Central de Processamento Eletrônico (CPE), apenas 8%, ou 230 servidores, estão em teletrabalho. Em relação ao mês de fevereiro, após a publicação da Portaria nº 2.580, 244 servidores retornaram ao trabalho presencial.

Esses resultados demonstram a dedicação dos servidores do Poder Judiciário de MS para uma prestação jurisdicional eficiente e eficaz, em cumprimento a um dos pilares da administração do biênio 2023/2024, que busca a melhoria no atendimento e a satisfação de jurisdicionados e advogados.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Novo presidente do TJMS quer obras e volta total do trabalho presencial