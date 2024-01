Gypsy Rose Blanchard se pronuncia pela primeira vez após cumprir pena pelo assassinato da mãe

Após sete anos presa pelo planejamento do assassinato de sua mãe, Dee Dee Blanchard, Gypsy Rose Blanchard quebrou o silêncio. Utilizando sua conta na rede social TikTok, a jovem compartilhou um vídeo agradecendo o apoio de seus fãs e seguidores, apenas dois dias após celebrar sua liberdade com uma selfie no Instagram.

“Oi, todo mundo, aqui é a Gypsy, estou finalmente livre!”, exclamou Gypsy Rose em meio a risos no vídeo publicado. Uma reviravolta notável para alguém que esteve envolvida em um dos casos mais chocantes da última década.

Confira o vídeo de Gypsy:

O caso

Gypsy Rose foi condenada a 10 anos de prisão por planejar, junto ao namorado Nicholas Godejohn, o assassinato de sua própria mãe. Dee Dee Blanchard, conhecida por enganar Gypsy sobre uma série de doenças fictícias, manteve a filha em uma cadeira de rodas e a impediu de levar uma vida independente. A pena de Gypsy foi reduzida para sete anos devido ao seu bom comportamento durante o cumprimento da sentença.

O caso de Gypsy Rose remonta à sua infância no Missouri, EUA, onde ela morava com a mãe, Dee Dee. Desde cedo, Gypsy foi apresentada como portadora de várias condições médicas graves, incluindo anomalias cromossômicas, distrofia muscular, problemas de visão, asma severa, epilepsia, alergia ao açúcar e apneia do sono.

A mãe, Dee Dee, manipulava profissionais de saúde com documentos falsos, fazendo com que Gypsy passasse por inúmeras cirurgias e tratamentos desnecessários. A jovem só percebeu a verdade aos 20 anos, quando começou a questionar sua própria saúde.

Em 2015, aos 23 anos, Gypsy e seu namorado foram presos após a descoberta do corpo esfaqueado de Dee Dee. Gypsy admitiu ter encomendado o assassinato como uma tentativa desesperada de escapar do controle manipulador de sua mãe.

Ao sair da prisão em liberdade condicional no final de 2023, Gypsy afirmou que não tramou o crime por ódio, mas sim pela busca da liberdade. Em uma entrevista, ela expressou remorso pela morte de sua mãe e ressaltou que sofreu abuso emocional ao longo dos anos.

Dee Dee Blanchard foi diagnosticada com o chamado “Transtorno Fictício Imposto a Outro”, uma forma de abuso em que um cuidador inventa ou provoca sintomas em outra pessoa sob seus cuidados. A revelação dessa condição trouxe à tona o complexo e perturbador contexto que envolveu a vida de Gypsy Rose e sua mãe.