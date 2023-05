Divulgado gabarito da prova do Concurso da Magistratura

Está publicado no Diário da Justiça desta quarta-feira, dia 3 de maio, o gabarito oficial preliminar da prova objetiva seletiva do 33º Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Edital nº 4/2023. Esta primeira etapa do certame foi composta por 100 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. Realizaram esta primeira fase do concurso 2.828 candidatos no último domingo, dia 30 de abril, na Universidade Católica Dom Bosco, sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Os candidatos poderão, nos dois dias seguintes à publicação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva Seletiva, interpor recurso por meio do sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz23, devendo ser observadas as regras previstas no Edital de abertura.

Saiba mais – Na primeira etapa, composta pela prova objetiva seletiva, a abstenção foi de 24,51%. Do total de 3.748 inscritos, 63 candidatos se autodeclararam com deficiência e 570 negros. As provas foram acompanhadas pela comissão responsável pelo concurso, presidida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, igualmente presidente do TJMS, e pelos demais membros da Comissão: Desa. Elizabete Anache, Des. Dorival Renato Pavan, o procurador-geral de justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, e o advogado Luiz Rene Gonçalves do Amaral.

O concurso visa o provimento de 15 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto, sendo 5% do total das vagas reservadas para candidatos com deficiência e 20% destinadas a candidatos negros. O certame será composto por cinco etapas, sendo a primeira e a segunda executadas pela Fundação Getúlio Vargas, e as demais pela sua comissão organizadora. Todas, no entanto, serão realizadas em Campo Grande.

